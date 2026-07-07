Witch Hat Atelier tendrá segunda temporada; ¿qué sucederá según el manga?

La historia de Coco como aprendiz de bruja no terminará con el ataque en la Cueva Serpentback. Crunchyroll confirmó que tendrá en exclusiva la segunda temporada de Witch Hat Atelier, anime basado en el manga de Kamome Shirahama, una obra que desde su llegada a la pantalla se ha colocado entre las producciones de fantasía más comentadas por su forma de construir la magia, sus reglas y los dilemas que rodean a sus personajes.

La nueva entrega retomará los hechos ocurridos después del ataque de los Sombreros de Ala Ancha contra los aprendices en la Cueva Serpentback, uno de los momentos clave de la primera temporada.

Ese episodio no solo puso en riesgo a Coco, Agott, Tetia y Richeh, también dejó más preguntas sobre el verdadero alcance de la magia prohibida y el papel que Qifrey ha decidido asumir frente a sus alumnas.

Witch Hat Atelier se desarrolla en un mundo donde la magia parece reservada para quienes nacen con ese don. Coco, una niña que sueña con convertirse en bruja, descubre que la realidad es más compleja cuando se topa con el secreto detrás de los hechizos.

Tras provocar un accidente que cambia su vida y la de su madre, Qifrey la toma como aprendiz y la lleva a su atelier, donde comienza a estudiar una magia hecha de trazos, tinta y conocimiento.

Witch Hat Atelier Especial

¿Qué podría pasar en la temporada 2 de Witch Hat Atelier?

Aunque Crunchyroll todavía no ha revelado una sinopsis completa de la segunda temporada, el manga da algunas pistas sobre el camino que podría seguir el anime. Después de la Cueva Serpentback, la historia no se limita a resolver las consecuencias del ataque: también expande el mundo de las brujas, sus instituciones y las reglas que mantienen oculta la magia.

Uno de los puntos que podría tomar más fuerza es el crecimiento de Coco como aprendiz. Hasta ahora, el personaje ha avanzado entre la culpa, la curiosidad y el deseo de corregir el daño que causó. En los siguientes arcos del manga, ese aprendizaje se vuelve más exigente, porque Coco empieza a entender que no basta con querer hacer el bien: cada hechizo tiene consecuencias y cada decisión puede poner en riesgo a otros.

Witch Hat Atelier Especial

También se espera que Agott tenga un papel importante. La aprendiz ha sido presentada como una joven disciplinada, con una relación complicada con el fracaso y con una fuerte necesidad de demostrar su valor.

El pasado de Qifrey podría tomar más peso

Otro de los elementos que la segunda temporada podría abordar es el pasado de Qifrey. El maestro de Coco ha sido una figura protectora, pero también guarda secretos. Su interés por los Sombreros de Ala Ancha no parece responder solo a una responsabilidad como brujo; hay una historia personal que lo empuja a perseguirlos y que podría abrir una parte más oscura del relato.

En el manga, la historia empieza a mostrar que Qifrey no es únicamente el mentor que guía a sus alumnas. Sus decisiones, sus silencios y su forma de actuar frente a la magia prohibida dejan ver un conflicto mayor.

Esto podría convertir la segunda temporada en una entrega menos centrada en la introducción al mundo mágico y más enfocada en las heridas que ese mundo ha dejado en sus personajes.

Crunchyroll confirmó la segunda temporada de Witch Hat Atelier Especial

Los Sombreros de Ala Ancha seguirán como amenaza

Los Sombreros de Ala Ancha, conocidos por desafiar las leyes de la magia, serán otra pieza central. Su ataque en la Cueva Serpentback dejó claro que no son una amenaza lejana, sino un grupo capaz de intervenir directamente en la vida de los aprendices.

A partir de ese punto, el manga profundiza en la pregunta que sostiene buena parte de la obra: ¿quién decide qué magia puede usarse y cuál debe prohibirse?