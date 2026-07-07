Scottie Pippen reaparece y se vuelve viral con su nueva novia de 23 años

La leyenda de los Chicago Bulls, Scottie Pippen, abandonó el estricto hermetismo de su vida amorosa tras posar frente a las cámaras junto a una joven de 23 años. La sorpresiva aparición pública de la nueva pareja desató una ola de reacciones inmediatas y colocó al exbasquetbolista bajo los reflectores del internet.

El histórico jugador de la NBA guardó absoluto silencio sobre la identidad de la mujer y evitó emitir declaraciones sobre la naturaleza de este nuevo vínculo. Las simples fotografías bastaron para generar un intenso debate entre los miles de aficionados al deporte ráfaga en diversas plataformas digitales.

Scottie Pippen con su nueva novia. Foto: Captura de pantalla

El exreceptor de los Dallas Cowboys, Dez Bryant, sumó su voz a la gigantesca discusión cibernética con un mensaje directo a través de la red social X. El exjugador de la NFL publicó un texto breve pero sumamente contundente que de inmediato encendió la polémica general: "¡Jodieron a Scottie!".

El abismal contraste con los escándalos de Larsa Pippen

El exatleta de 60 años mantuvo un perfil muy bajo desde su divorcio, una postura totalmente opuesta a la de su exesposa Larsa Pippen. Las relaciones sentimentales de la estrella de televisión acapararon todas las portadas de los medios de espectáculos desde la fractura formal del matrimonio.

La mediática pareja llegó al altar en 1997, justo durante el apogeo de la dinastía del equipo de Chicago liderado por el legendario Michael Jordan. El matrimonio procreó cuatro hijos: Scotty Pippen Jr., Preston Pippen, Justin Pippen y Sophia Pippen, antes de anunciar su dolorosa separación en 2018.

Scottie Pippen hace una década. REUTERS

El intenso proceso de divorcio finalizó oficialmente en el año 2021 tras una larga y muy desgastante batalla legal en los tribunales estadounidenses. A partir de ese momento, la empresaria protagonizó diversos escándalos mediáticos por su intermitente y criticado noviazgo con Marcus Jordan, hijo de "Su Majestad".

Ese polémico romance atrajo fuertes señalamientos del público por la compleja y muy deteriorada historia personal entre las dos máximas leyendas de los Bulls. La histórica colaboración deportiva en la duela sufrió duros golpes y ataques mediáticos tras el retiro definitivo de ambas estrellas del baloncesto profesional.

Cumpleaños, posturas divididas y un silencio sepulcral

El momento viral del histórico número 33 coincidió de manera exacta con la celebración del cumpleaños número 52 de su famosa exesposa. La mujer festejó junto a sus familiares más cercanos y compartió fotografías de una íntima cena con sus hijos mediante su cuenta oficial de Instagram.

"Gracias por acompañarme en este viaje. Me siento afortunada de ver un año más", publicó la celebridad para festejar un año más de vida. El miembro del Salón de la Fama brilló por su ausencia en el evento, algo totalmente esperado por la fría relación actual entre los involucrados.

La estrella de los reality shows declaró en el pasado su nula intención de crear problemas adicionales al hombre que intenta rehacer su vida privada. Ella misma reconoció la constante discreción del exdeportista, quien prefirió evadir los micrófonos incluso durante los momentos más álgidos y dolorosos de la ruptura.

Durante los últimos años, la prensa vinculó al exjugador con una mujer misteriosa en un par de ocasiones sumamente aisladas. El seis veces campeón de la liga norteamericana esquivó los cuestionamientos de los reporteros y rechazó cualquier tipo de anuncio oficial para proteger su privacidad.

Ese histórico mutismo explica a la perfección la magnitud de la reacción colectiva ante la reciente filtración de las fotografías del veterano jugador. El público mantiene una enorme curiosidad por descubrir el nombre de la acompañante, mientras el mundo del espectáculo rastrea los detalles de esta naciente relación.