¿Necesitas haber visto las otras películas de Resident Evil para entender Noche Cero?

Resident Evil lleva más de dos décadas de películas, varios protagonistas y hasta diferentes continuidades. Con la llegada de Noche Cero, muchos se preguntan cuánto necesitas conocer de ese pasado antes de entrar al cine.

¿Debes ver las otras películas antes de Resident Evil Noche Cero?

Puedes ver Resident Evil Noche Cero sin haber visto ninguna de las películas anteriores, ya que la cinta dirigida por Zach Cregger presenta una historia que funciona por cuenta propia.

Esto incluye las seis películas protagonizadas por Milla Jovovich, estrenadas entre 2002 y 2016. Noche Cero no continúa la historia de Alice ni parte de los acontecimientos ocurridos durante aquella etapa de la franquicia.

Tampoco necesitas ver Resident Evil Bienvenidos a Raccoon City, estrenada en 2021. Aunque esa producción también recuperó elementos y personajes procedentes de los videojuegos, pertenece a otro intento por llevar la franquicia al cine.

Resident Evil Noche Cero presenta una historia que puede entenderse sin haber visto las películas anteriores. Sony Pictures

¿Resident Evil Noche Cero está conectada con las películas anteriores?

Aunque comparte el universo, conceptos y criaturas asociados con Resident Evil, Noche Cero no es Resident Evil 7 ni es una secuela directa de alguna de las adaptaciones cinematográficas anteriores.

Resident Evil comenzó en 2002 con Milla Jovovich como Alice, un personaje creado para las películas. Esa historia se extendió durante seis entregas hasta Resident Evil The Final Chapter, que llegó a los cines en 2016.

Después, Bienvenidos a Raccoon City volvió a comenzar en 2021. En lugar de continuar las aventuras de Alice, recuperó personajes de los videojuegos como Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Chris Redfield y Jill Valentine.

Noche Cero toma nuevamente otro camino. En vez de exigir al público conocer cualquiera de esas continuidades, construye una historia alrededor de personajes diferentes.

Austin Abrams protagoniza Resident Evil Noche Cero, una nueva historia dentro de la franquicia. Sony Pictures

¿Qué necesitas saber antes de ver Noche Cero?

Puedes llegar sin conocimientos previos de Resident Evil. La película ofrece la información necesaria para entender quiénes son sus personajes, qué está ocurriendo y cuáles son los peligros a los que se enfrentan.

El protagonista es Bryan, interpretado por Austin Abrams, un mensajero médico que recibe un encargo relacionado con Raccoon City. A partir de ahí queda involucrado en una situación mucho más peligrosa de lo que esperaba.

Lo que sí conviene conocer es una idea básica de la franquicia. Raccoon City es uno de los lugares más importantes dentro del universo de Resident Evil y está relacionado con algunos de los acontecimientos que definieron los primeros videojuegos.

Sin embargo, saber toda su historia tampoco es requisito para entender la película.

Resident Evil Noche Cero sigue a Bryan mientras intenta sobrevivir al caos que rodea Raccoon City. Sony Pictures

¿Necesitas jugar Resident Evil 2 antes de ver Noche Cero?

No necesitas jugar Resident Evil 2 para entender Noche Cero, pero quienes conozcan el videojuego podrán reconocer referencias y elementos relacionados con el universo en el que se desarrolla la cinta.

Cregger decidió no volver a contar directamente la historia de personajes conocidos de los videojuegos. En cambio, planteó un relato protagonizado por personajes originales que permite observar el caos desde otra perspectiva.

La película incluye lugares, criaturas o detalles familiares para los seguidores sin convertirlos en información indispensable para seguir la historia.

Austin Abrams enfrenta los peligros de Raccoon City en Resident Evil Noche Cero. Sony Pictures

¿En qué orden debes ver Resident Evil antes de Noche Cero?

Si tu única intención es entender Resident Evil Noche Cero, no necesitas hacer una maratón previa.

Las seis películas protagonizadas por Milla Jovovich pertenecen a su propia continuidad y pueden verse por separado. Bienvenidos a Raccoon City también funciona como otro reinicio cinematográfico.

Por eso, Noche Cero puede convertirse incluso en la primera película de Resident Evil que vea alguien que nunca se ha acercado a la franquicia.