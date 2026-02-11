Don Chayo, de Los Cardenales de Nuevo León, es hospitalizado; ¿cuál es su estado de salud?

Don Chayo, figura clave de la música norteña, fue ingresado de emergencia a un hospital, lo que ha generado gran inquietud entre los seguidores del género. El líder de Los Cardenales de Nuevo León, considerado uno de los pilares del regional mexicano, habría sido hospitalizado esta semana.

Fue el comunicador Javier Ceriani quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram. Aunque no ofreció detalles concretos sobre el diagnóstico ni las causas que llevaron al músico a requerir atención médica, su publicación rápidamente llamó la atención del público y de los medios especializados.

Don Chayo es hospitalizado

Hasta ahora, no se han ofrecido mayores detalles sobre el estado exacto del artista. La única certeza es que Don Chayo fue hospitalizado de manera repentina, lo que encendió las alarmas en la comunidad musical y entre sus fanáticos.

No es la primera vez que el músico enfrenta problemas de salud. En 2022, sufrió un infarto cerebral que afectó su movilidad. Desde ese momento, aunque volvió a los escenarios, lo ha hecho utilizando silla de ruedas.

Tras la publicación de Ceriani, muchos seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo. En los comentarios, el sentimiento común fue la sorpresa y el deseo de pronta recuperación para el intérprete.

Los Cardenales de Nuevo León emiten comunicado

Ante el crecimiento de rumores en internet, Los Cardenales de Nuevo León decidieron emitir un comunicado para dar tranquilidad a los seguidores del artista. En el mensaje, publicado en redes sociales, se lee lo siguiente:

“Ante diversas publicaciones que circulan en redes sociales con información imprecisa y sin verificar, la familia desea aclarar lo siguiente: Don Chayo se encuentra estable y bajo supervisión médica especializada. Su proceso de recuperación ha sido paulatino, pero favorable.”

Además, solicitaron responsabilidad y respeto en torno a la situación:

“Agradecemos profundamente las muestras de cariño y preocupación del público. Les pedimos respetuosamente no difundir información no confirmada ni especulaciones. Agradecemos su comprensión y respeto hacia la familia en este momento.”

¿Quién es Don Chayo y por qué es tan importante en el regional?

En el ambiente musical norteño, Don Chayo es una leyenda viva. Su nombre real es Cesáreo Sánchez, pero es más conocido como “El Cardenal Mayor”, título que refleja su papel protagónico en el género. Fundador y líder de Los Cardenales de Nuevo León, su carrera ha estado marcada por una voz inconfundible y canciones que han pasado a ser parte de la cultura popular mexicana.

Algunos de sus temas más recordados son “Belleza de Cantimplora” y “Mi Cómplice”, clásicos del repertorio norteño. A pesar de las dificultades físicas derivadas de su salud, ha continuado su camino musical y recientemente formó Don Chayo y su Grupo Cardenales, con el objetivo de seguir activo y cerca del público que tanto lo admira.

