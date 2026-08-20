‘Linternas’ conquista HBO Max con 9.3 millones de espectadores: ¿de qué trata la nueva serie de DC?

La nueva producción de DC Studios, ‘Linternas’, comenzó su recorrido en streaming con resultados destacados. La serie consiguió 9.3 millones de visualizaciones durante sus primeros tres días disponibles en HBO y HBO Max, convirtiéndose en el estreno más exitoso de una producción de DC Studios en la plataforma hasta ahora.

De acuerdo con HBO, únicamente en Estados Unidos la serie reunió a 6.6 millones de espectadores durante ese mismo periodo.

Foto: HBO Max

¿‘Linternas’ ya es uno de los grandes estrenos de HBO Max?

Con sus cifras iniciales, la producción se colocó entre los cinco estrenos más vistos en la historia de la plataforma y superó los registros de otras series recientes durante sus primeros días.

Como referencia, ‘It: Bienvenidos a Derry’ consiguió 5.7 millones de espectadores en sus primeros tres días en 2025. Por su parte, ‘El Pingüino’ llegó a 10.4 millones de espectadores en todas las plataformas después de 11 días de disponibilidad en 2024.

¿De qué trata ‘Linternas’?

La historia presenta a John Stewart, un nuevo integrante de los Linternas Verdes, y a Hal Jordan, uno de los miembros más experimentados y reconocidos del cuerpo.

Ambos personajes terminan involucrados en una investigación que los lleva hasta la Tierra, donde deben esclarecer un asesinato ocurrido en un pequeño poblado de Nebraska.

Aunque se trata de personajes pertenecientes a un universo marcado por aventuras espaciales y grandes enfrentamientos, la serie apuesta por una historia con elementos de policiaco, misterio y suspenso.

Foto: Facebook HBO Max

¿Cómo es la relación entre John Stewart y Hal Jordan?

La diferencia de experiencia entre los protagonistas será uno de los elementos centrales de la trama.

Mientras Hal Jordan es presentado como un Linterna Verde veterano, impulsivo y de carácter fuerte, John Stewart apenas comienza su recorrido dentro del cuerpo y todavía debe adaptarse a las responsabilidades que implica su nuevo papel.

La investigación del asesinato obligará a ambos a trabajar juntos, pese a sus diferencias y distintas maneras de enfrentar los problemas.

Lo que inicialmente parece ser una investigación criminal en una localidad estadounidense comienza a revelar detalles mucho más complejos.

A medida que Stewart y Jordan avanzan en el caso, descubren indicios que apuntan hacia una conspiración de mayores dimensiones.

La historia se desarrolla además mediante diferentes momentos temporales, conectando acontecimientos del pasado con situaciones del presente para revelar poco a poco qué se encuentra detrás del misterio.

Foto: Facebook HBO Max

¿Quiénes actúan en ‘Linternas’?

El reparto está encabezado por Aaron Pierre, quien interpreta a John Stewart, y Kyle Chandler, encargado de dar vida a Hal Jordan.

La producción también cuenta con las actuaciones de Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jason Ritter, Ulrich Thomsen y Laura Linney.

¿Quién está detrás de la nueva serie de DC?

‘Linternas’ fue desarrollada por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, quienes también participan como productores ejecutivos junto con otros integrantes del equipo creativo.

James Hawes dirige los dos primeros episodios. La producción está a cargo de HBO, en colaboración con Warner Bros. Television y DC Studios.

La serie recibió una orden inicial de ocho episodios y originalmente había sido concebida como una producción de Max. Posteriormente, pasó a formar parte de la programación de HBO como parte de la reorganización de contenidos de la compañía.

Con su combinación de superhéroes, investigación criminal y misterio, ‘Linternas’ presenta una nueva perspectiva del universo de DC y arranca con cifras que la colocan entre los estrenos más importantes de HBO Max.