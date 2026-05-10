¿Regresa ‘La Casa de Papel’? Anuncio en redes deja pistas de una nueva serie

¿Regresa La Casa de Papel? Un anuncio en redes deja pistas de una nueva serie y un universo expandido. Aunque la serie terminó ya hace varios años después de haber sido comprada por Netflix, parece que el viaje de los atracadores más famosos de España no ha terminado.

Por medio de un anuncio en Instagram y con la fotografía de uno de los actores principales, al parecer, se confirma que el universo de La Casa de Papel está más vivo que nunca, expandiéndose hacia rumbos desconocidos.

Este teaser viene acompañado del próximo estreno de la serie Berlín y la dama del armiño, un spin off y precuela protagonizado por el personaje al que da vida el actor Pedro Alonso.

Se anuncia regreso de La Casa de Papel La casa de papel

¿Vuelve La Casa de Papel? Anuncio en redes desata teorías

Dos publicaciones en redes sociales encendieron las alarmas de los fanáticos de La Casa de Papel. La primera de ellas fue Álvaro Morte, quien interpretó el papel de El Profesor en la serie, encabezando a un grupo con las máscaras de Salvador Dalí.

Acompañando a la imagen, la descripción dice:

El Bella Ciao SIGUE sonando. El universo de 'La casa de papel' continúa.

Horas después, tanto Netflix como las redes sociales publicaron un teaser que mezcla nostalgia con nuevas intrigas. En este, se observa el robo de La Resistencia en una serie de imágenes; sin embargo, la última escena es de alguien desenterrando los lingotes de oro que habían sido obtenidos del Banco de España

El video se le acompañó con la frase:

Sevilla siempre fue parte de un plan más grande. El universo de ‘La casa de papel’ continúa.

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¿De qué trataría la nueva serie de La Casa de Papel?

Aunque Netflix no ha explicado todavía de qué se trataría la nueva serie de La Casa de Papel, diversas filtraciones han señalado que estaría centrada en uno de los antagonistas más memorables: el Coronel Luis Tamayo, interpretado por Fernando Cayo.

En lugar de seguir a los atracadores, la serie se centraría en la desesperada y obsesiva búsqueda del oro robado. Tras ser humillado por El Profesor, Tamayo iniciaría una operación para localizar el botín, convirtiéndose en una especie de "anti-héroe" que cruza líneas éticas para limpiar su nombre.

El propio actor Fernando Cayo ha alimentado las teorías de los fans publicando emojis de explosiones en respuesta a los anuncios de Netflix.

Este proyecto, producido por Vancouver Media, buscaría captar a esa parte de la audiencia que siempre quiso ver "el otro lado de la moneda": la frustración, la burocracia y la adrenalina de los cuerpos de seguridad intentando desmantelar la red de la banda más famosa del mundo.

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El regreso de Berlín

A la espera del anuncio de un spin off de La Casa de Papel, el estreno de la serie Berlín y la dama del armiño se espera para el 15 de mayo. La nueva entrega centrada en el personaje de Pedro Alonso nos traslada a Sevilla; serán ocho capítulos y se aleja de la claustrofobia de los bancos para abrazar el lujo y la luz de Andalucía.

El objetivo esta vez es una obra invaluable vinculada a la realeza: el cuadro de La dama del armiño, atribuido a Leonardo da Vinci. Sin embargo, como es costumbre, el robo del cuadro es solo la punta del iceberg de un plan mucho más retorcido para desfalcar al Duque de Málaga.

La banda habitual de Berlín estará de regreso, Keila (Michelle Jenner), Damián (Tristán Ulloa), Cameron (Begoña Vargas), Roi (Julio Peña Fernández) y Bruce (Joel Sánchez), para ejecutar este golpe maestro.