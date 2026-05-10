¡Maluma será papá de nuevo!; revela la noticia con tierna foto en el Día de las Madres 

Maluma volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir una noticia muy importante sobre su vida familiar. El cantante colombiano publicó una fotografía en redes sociales con la que confirmó que él y Susana Gómez están esperando a su segundo hijo, una noticia que rápidamente se volvió viral entre sus fans.

La revelación ocurrió este 10 de mayo, fecha en la que muchas celebridades aprovechan para dedicar mensajes relacionados al Día de las Madres. En medio de esa celebración, el colombiano decidió mostrar este momento acompañado por su hija Paris y su pareja, dejando ver la felicidad que atraviesan como familia.

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Así confirmó Maluma que será papá nuevamente

La publicación apareció en la cuenta oficial de Instagram del artista y mostró una escena familiar. En la imagen se puede ver a Maluma junto a la pequeña Paris mientras ambos besan el vientre de Susana Gómez, quien no mostró su rostro en la fotografía.

El cantante prefirió no escribir un mensaje extenso para acompañar la publicación. Solamente agregó un corazón azul, detalle que de inmediato despertó comentarios entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si el color podría estar relacionado con el sexo del bebé.

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Hasta ahora, el cantante no ha dado más detalles sobre esta nueva etapa familiar. Tampoco reveló cuántos meses de embarazo tiene su pareja ni si el bebé será niño o niña. Sin embargo, eso no evitó que la noticia se llenara de felicitaciones y mensajes positivos en redes sociales.

Entre las reacciones destacó la de J Balvin, quien comentó la publicación con varios corazones. Además, miles de seguidores celebraron que el artista continúe compartiendo algunos momentos importantes de su vida privada.

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La llegada de este nuevo bebé convertirá a Paris en hermana mayor. La primera hija de Maluma nació en marzo de 2024 y desde entonces el cantante ha hablado en distintas ocasiones sobre cómo la paternidad cambió por completo su manera de ver la vida.

Aunque durante años el colombiano fue muy reservado con temas relacionados con su familia, después del nacimiento de Paris comenzó a mostrarse más abierto al compartir algunos momentos personales con sus seguidores.

El propio artista reconoció anteriormente que convertirse en padre modificó sus prioridades y fortaleció su deseo de formar una familia más grande.

PJG