"El agente nocturno" se despide de Netflix: esto se sabe sobre su última temporada

Después de convertirse en un inesperado fenómeno mundial dentro de Netflix, la serie "El agente nocturno" se prepara oficialmente para bajar el telón.

La producción de espionaje creada por Shawn Ryan ya comenzó el rodaje de su cuarta temporada en Los Ángeles, pero la noticia que más sorprendió a los seguidores fue otra: esta entrega será la última de la historia protagonizada por Peter Sutherland.

La decisión marca el cierre de una de las series de acción más comentadas de los últimos años dentro de la plataforma de streaming, especialmente después del enorme impacto que tuvo durante su debut en 2023.

De fenómeno global a una fuerte caída de audiencia

Cuando El agente nocturno llegó al catálogo de Netflix en marzo de 2023, pocos imaginaban que terminaría convirtiéndose en un éxito masivo.

La serie logró más de 20 millones de visualizaciones durante su primer fin de semana y rápidamente ingresó a la lista de las producciones más vistas en la historia de la plataforma.

La trama de conspiraciones políticas, espionaje y acción constante atrapó a millones de espectadores alrededor del mundo, convirtiendo a Peter Sutherland en uno de los personajes más populares del streaming.

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar con el paso de las temporadas.

El agente nocturno Netflix

Cuando la tercera entrega se estrenó en enero de 2025, la audiencia mostró una disminución considerable. La producción consiguió cerca de 13.9 millones de reproducciones en su arranque, una cifra importante, pero muy inferior a la registrada durante su estreno original.

La tendencia continuó bajando y, posteriormente, la serie registró apenas 8.4 millones de visualizaciones en su primera semana más reciente, reflejando una caída cercana al 59% respecto a sus inicios.

Estos números terminaron influyendo en la decisión de cerrar la historia antes de extenderla demasiado.

Shawn Ryan promete un final emocionante

Pese a la cancelación, el creador Shawn Ryan aseguró que el equipo tendrá la oportunidad de darle una conclusión adecuada a la historia.

De acuerdo con el productor, desde el enorme éxito inicial de la serie existía la intención de construir un desenlace satisfactorio para el arco del protagonista.

Ahora, con la cuarta temporada confirmada como la última, el equipo creativo podrá desarrollar una despedida definitiva para Peter Sutherland y cerrar las principales líneas argumentales.

El agente nocturno Netflix

Las expectativas entre los fans son altas, especialmente porque la serie logró construir una base sólida de seguidores apasionados por las historias de espionaje y conspiraciones gubernamentales.

¿De qué trata "El agente nocturno"?

The El agente nocturno está basada en la novela homónima de Matthew Quirk y mezcla acción, suspenso político y espionaje.

La historia sigue a Peter Sutherland, un agente del FBI interpretado por Gabriel Basso, quien trabaja en el sótano de la Casa Blanca vigilando una línea telefónica destinada a agentes encubiertos en peligro.

Su rutina cambia por completo cuando el teléfono finalmente suena.

Del otro lado se encuentra Rose Larkin, personaje interpretado por Luciane Buchanan, una experta en ciberseguridad que se convierte en objetivo de un intento de asesinato.

A partir de ese momento, ambos quedan atrapados en una peligrosa conspiración que involucra traiciones dentro del gobierno de Estados Unidos y amenazas que llegan hasta las más altas esferas del poder.

La serie rápidamente fue comparada con producciones como 24, Bodyguard y la saga de Jason Bourne debido a su ritmo acelerado y constante tensión.

Nuevos personajes para la temporada final de Netflix

Aunque Netflix todavía mantiene bajo reserva varios detalles de la última temporada, ya se confirmaron nuevos fichajes importantes para el elenco.

Entre las incorporaciones destaca Titus Welliver, conocido por su trabajo en Bosch, quien interpretará a un fiscal del Departamento de Justicia.

También se suman Trevante Rhodes, famoso por Moonlight, y Elizabeth Lail, reconocida por la serie You.

El agente nocturno Netflix

La producción buscará darle una dimensión más emocional y personal al cierre de Peter Sutherland mientras enfrenta una nueva misión.

Una despedida que ya genera nostalgia

Aunque la caída de audiencia terminó sellando el destino de El agente nocturno, la serie deja una marca importante dentro del catálogo reciente de Netflix.

Durante sus primeras temporadas, la producción logró revitalizar el interés por los thrillers políticos y demostró que las historias de espionaje siguen teniendo enorme popularidad entre el público.

Además, ayudó a consolidar la carrera de Gabriel Basso como protagonista de acción dentro del streaming internacional.

Ahora, mientras comienzan las grabaciones de la cuarta y última temporada, los seguidores esperan que la serie logre despedirse con la misma intensidad que la convirtió en un fenómeno mundial.

Porque aunque Peter Sutherland se prepare para su misión final, el impacto de El agente nocturno dentro de Netflix ya quedó marcado como uno de los thrillers más exitosos de los últimos años.

AAAT*