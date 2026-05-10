¡Pinky boda de tres días!; así fue el matrimonio religioso de Karla Díaz 

Karla Díaz vivió uno de los momentos más importantes de su vida al celebrar su boda religiosa con Daniel Dayz en San Miguel de Allende. La pareja organizó un festejo de tres días que reunió a familiares, amigos cercanos y varios famosos.

Durante todo el fin de semana, los novios compartieron parte de la experiencia en redes sociales, donde mostraron algunos detalles de la llamada “Pinky Boda”, nombre inspirado en el posdcast que conduce la cantante y actriz.

Dani Dayz describió la primera noche como “el inicio perfecto” de un fin de semana inolvidable. IG

La “Pinky Boda” arrancó con una tradicional callejoneada

La primera actividad organizada por la pareja fue una callejoneada por las calles de San Miguel de Allende, una tradición popular en la que los invitados recorren callejones y plazas acompañados por música y personajes típicos.

Mariachi, estudiantinas y mojigangas formaron parte del recorrido que abrió oficialmente las celebraciones. Los enormes personajes elaborados por el artesano Hermes Arroyo destacaron durante la noche y se convirtieron en uno de los elementos más comentados en redes sociales.

Karla Díaz y Dani Dayz comenzaron las celebraciones de su boda religiosa en San Miguel de Allende. IG

A través de sus publicaciones, Daniel Dayz expresó la emoción que sintió al comenzar el festejo junto a sus invitados.

“Tres días para celebrar nuestro amor y una primera noche que empezó como se debe: caminando, cantando, brindando y viviendo la magia de San Miguel”, escribió.

Más adelante, el empresario también agradeció a quienes participaron en la organización del evento y resaltó el significado especial del destino elegido para la boda.

“Nuestra callejoneada fue el inicio perfecto de un fin de semana inolvidable, rodeados de la gente que más queremos, en un lugar que no pudo ser más especial”, compartió.

La pareja organizó una tradicional callejoneada rodeada de mariachi y mojigangas gigantes. IG

La ceremonia religiosa y el vestido de novia de Karla Díaz

La ceremonia religiosa se realizó el sábado en la parroquia de San Miguel Arcángel, uno de los sitios más emblemáticos de San Miguel de Allende. Ahí, Karla Díaz apareció acompañada de su hermano y sorprendió con un vestido diseñado con acabados personalizados y materiales exclusivos.

El diseño mezcló detalles clásicos y modernos. La prenda incluía mangas largas con encaje floral, cuello alto y transparencias sobre tul. También destacaba un escote en forma de V y una estructura con varillas visibles que ayudaban a estilizar la figura.

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El ramo de la novia también formó parte de los detalles que llamaron la atención entre los asistentes y seguidores de la cantante. El arreglo estaba compuesto por orquídeas blancas y rosas en tonos melocotón, sujetadas con un listón de terciopelo rosa.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales y retomadas por medios de espectáculos, el vestido tendría un valor de miles de pesos debido al trabajo artesanal y los materiales utilizados para confeccionarlo.

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Integrantes de Jeans y otras celebridades asistieron a la boda

Entre los invitados que acompañaron a la pareja estuvieron Regina Murguía, Angie Taddei y Daniela Magún, integrantes del grupo Jeans, quienes mostraron parte de la celebración en redes sociales.

Al evento también acudieron Irina Baeva y Giovani Medina, quienes publicaron fotografías y videos del ambiente que se vivió durante la recepción organizada después de la ceremonia religiosa.

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La boda religiosa llegó cinco años después del matrimonio civil

Antes de esta ceremonia, Karla Díaz y Daniel Dayz ya habían cumplido cinco años de matrimonio civil. Sin embargo, la conductora había expresado en distintas ocasiones su deseo de casarse por la iglesia.

En TikTok, la cantante contó que la propuesta para realizar la boda religiosa ocurrió de manera inesperada durante una salida al cine.

“Por fin me voy a casar por la iglesia después de cinco años. ¡Ay, no lo puedo creer! Estoy muy feliz porque sí me caso por la iglesia con el gran vestido y toda la fantasía. Les voy a estar contando un poquito de todo lo que vaya pasando en este trayecto rumbo a mi boda”, dijo.

PJG