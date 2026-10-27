¿Lo rechazaron por no tener suficientes seguidores? Omar Fierro revela lo que pasó en un casting

El actor Omar Fierro, compartió una anécdota con los medios de comunicación sobre un casting para una película en el que, después de realizar la prueba, le preguntaron cuántos seguidores tenía en redes sociales. La situación lo llevó a reflexionar sobre la importancia que se le da a la popularidad digital frente a la experiencia y preparación de quienes se dedican a la actuación.

Fierro contó que el personaje que le propusieron interpretar le recordó a su propio padre, especialmente por las situaciones que vivía con sus seis hijos durante los viajes familiares.

Foto: Instagram omarfierrooficial

Omar Fierro recuerda que le preguntaron cuántos seguidores tenía

Tras realizar el casting, el actor recibió comentarios positivos sobre su actuación. Sin embargo, durante la conversación posterior surgió una pregunta que lo tomó por sorpresa: cuántos seguidores tenía en sus redes sociales.

Le dije: ‘Híjole, no sé, güey. Tengo 40 años de actor. Han pasado mis novelas en 70 países. Digo, pues si lo sumamos a todos, a lo mejor son 300, 400 millones’”, relató.

El actor explicó que no suele concentrarse en las cifras de sus plataformas digitales, pues su prioridad es ejercer su profesión. Incluso, bromeó con la situación al señalar que no se dedica a "hacer cosas en el teléfono", sino a trabajar como actor.

Foto: Instagram omarfierrooficial

El actor pide valorar la preparación y la experiencia

A partir de esta anécdota, Omar Fierro defendió el trabajo que hay detrás de una carrera actoral y destacó que dedicarse a este oficio implica estudiar, leer y prepararse constantemente.

Por lo menos intento ser actor. La verdad es que hay que echarle muchas ganas a estudiar, a leer, a prepararte, a hacer cosas que lo hicimos durante muchísimos años”, expresó.

El actor también hizo hincapié en que quienes llevan años ejerciendo esta profesión buscan que su trabajo sea reconocido por su preparación y experiencia, más allá de la cantidad de seguidores que tengan en internet.

Al final del día tenemos años haciendo este oficio, este trabajo. Y pues, ¿qué es lo que queremos? Que respeten el trabajo como actor”, concluyó.

Foto: Instagram omarfierrooficial

Omar Fierro cuenta con presencia en las principales redes sociales, donde reúne alrededor de 540 mil seguidores. En Instagram suma 252 mil, mientras que en TikTok tiene 176 mil y en Facebook alcanza los 112 mil. Sin embargo, de acuerdo con la anécdota que compartió sobre su experiencia en un casting, estas cifras aparentemente no habrían sido suficientes para conseguir el personaje.

A lo largo de su trayectoria, Omar Fierro ha participado en numerosas telenovelas de Televisa, TV Azteca y Telemundo, consolidándose como un rostro conocido de la televisión mexicana.

Entre sus proyectos más recordados se encuentran "Quinceañera", "Amor en silencio", "Cuando llega el amor" y "Mi pequeña Soledad". También formó parte de producciones como "La loba", "Emperatriz", "La mujer de Judas", "Corazón en condominio" y "Tanto amor", además de participar en "El señor de los cielos". En años más recientes, ha continuado trabajando en melodramas como "Cita a ciegas", "Te doy la vida", "El Conde: Amor y honor" y "Amanecer", demostrando que disfruta su trabajo.