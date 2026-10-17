Realizan funeral de RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad'; esto se sabe de la ceremonia

El actor RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, recibió el último adiós de familiares y amigos durante una ceremonia realizada el viernes 16 de octubre en Texas.

La noticia de su muerte causó reacciones entre sus seguidores y en el medio artístico, especialmente entre quienes conocieron su trabajo en la producción protagonizada por Bryan Cranston. Días después de darse a conocer su fallecimiento, sus seres queridos se reunieron para rendirle homenaje.

De acuerdo con información publicada por San Antonio Express-News, el servicio conmemorativo estaba programado para las 10:00 horas en The Mitte, ubicado en el número 660 de E. Ringgold St., en Brownsville, Texas.

Así fue el funeral de RJ Mitte en Texas

La ceremonia se realizó en el Mitte Cultural District, un espacio relacionado con las fundaciones de la familia del actor. Aunque no se han difundido todos los detalles del encuentro, algunas imágenes comenzaron a circular en redes sociales y mostraron fotografías de RJ Mitte acompañadas de arreglos florales blancos.

Las publicaciones también provocaron mensajes de despedida de seguidores que recordaron tanto su trabajo en televisión como su participación en iniciativas para dar mayor visibilidad a las personas con discapacidad.

Uno de los momentos más personales del homenaje fue el discurso de su hermana menor, Lacianne Carriere, quien habló sobre el lugar que el actor ocupó en su vida y el apoyo que brindó tanto a ella como a su madre.

El encuentro permitió a sus seres queridos despedirse de Mitte en privado, mientras que sus admiradores recurrieron a las redes sociales para recordar al intérprete que alcanzó reconocimiento internacional gracias a Breaking Bad.

Además, la familia hizo una petición especial relacionada con su legado: en lugar de enviar flores, pidió considerar donaciones destinadas a la investigación de la parálisis cerebral, condición con la que vivió el actor.

¿De qué murió RJ Mitte?

El fallecimiento de RJ Mitte se dio a conocer el lunes 12 de octubre en Brownsville, Texas. De acuerdo con los datos difundidos sobre el caso, la jueza de paz del condado de Cameron, Cyndi Hinojosa, informó de la muerte alrededor de las 13:32 horas.

En un primer momento, las circunstancias del fallecimiento permanecían bajo investigación y se esperaba conocer los resultados de la autopsia. Posteriormente, representantes del actor señalaron que murió por suicidio.

Su madre, Dyna Mitte, también habría relatado en una entrevista que decidió acudir a visitarlo después de notar que no respondía sus llamadas.

El fallecimiento de RJ Mitte se dio a conocer el lunes 12 de octubre en Brownsville, Texas. Reuters

La noticia generó conmoción entre quienes siguieron su carrera y entre sus compañeros de trabajo. Uno de los mensajes que llamó la atención fue el de Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White, el padre de Mitte en la ficción.

Bryan Cranston se despide de su hijo en 'Breaking Bad'

La relación entre Walter White y su hijo fue una parte importante de Breaking Bad, serie que se transmitió de 2008 a 2013 y que convirtió a sus protagonistas en figuras reconocidas en todo el mundo.

Tras conocerse la muerte de Mitte, Cranston compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó su dolor por la noticia. El actor se despidió de quien fue su hijo en la ficción con unas palabras breves: "Te extrañaré, hijo".

Más allá de su papel en la serie, RJ Mitte también utilizó su carrera para hablar sobre inclusión. Nació con parálisis cerebral y, a lo largo de su trayectoria, impulsó una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Tras conocerse la muerte de Mitte, Cranston compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó su dolor por la noticia. Reuters

Su participación en Breaking Bad contribuyó a que el público conociera su trabajo, pero también ayudó a abrir conversaciones sobre la discapacidad y las oportunidades para los actores que viven con esta condición.

Ahora, mientras familiares y amigos lo despiden, sus seguidores recuerdan tanto al personaje de Walter White Jr. como al actor que buscó aprovechar su presencia en la pantalla para dar visibilidad a una causa importante.