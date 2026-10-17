Joe Manganiello revela la oscura trama de The Batman con Ben Affleck

El actor Joe Manganiello reveló los oscuros detalles de la cinta cancelada de The Batman que protagonizaría junto a Ben Affleck. El intérprete de Deathstroke compartió la trama original de este ambicioso proyecto cinematográfico a través de las páginas de su nuevo libro autobiográfico titulado Bloodlines.

Esta producción del Universo Cinematográfico de DC Comics prometía mostrar una versión completamente diferente del superhéroe de Ciudad Gótica. El proyecto colapsó definitivamente cuando Affleck abandonó la silla del director y el traje del murciélago debido a severos problemas personales y las polémicas regrabaciones de la cinta Justice League.

Deathstroke se presentó en Batman v Superman. Foto: Warner Bros. Pictures

Manganiello detalló que el guion original estructuraba una narrativa de suspenso psicológico y acción pura. El actor comparó la atmósfera de la película con un thriller del estilo de The Game, la aclamada obra del director David Fincher, pero adaptada al violento mundo de los vigilantes enmascarados.

El arco principal presentaba a Deathstroke con una misión destructiva clara: desmantelar metódicamente la existencia entera de Bruce Wayne. El letal mercenario actuaba motivado por una profunda mentira, pues alguien le hizo creer que el Caballero de la Noche asesinó a su propio hijo a sangre fría durante un combate.

La caída de los aliados del murciélago

La sed de venganza del villano desataba una cacería implacable contra el círculo íntimo del popular héroe de DC Comics. El sanguinario ataque cobraba su primera gran víctima al eliminar al Comisionado Gordon, interpretado por el actor J. K. Simmons, en una escena que reescribiría el rumbo de la franquicia.

Tras la caída de su principal aliado policial, el antagonista lograba irrumpir en la sagrada Baticueva para golpear al héroe dentro de su refugio. Durante esta violenta invasión, el mercenario tomaba como rehén al mayordomo Alfred Pennyworth, despojando al justiciero de su mayor soporte emocional y táctico.

El Batman de Ben Aflleck sufriría en su película. Foto: Warner Bros. Pictures

La trágica muerte del comisionado funcionaba como el detonante perfecto para originar el camino heroico de su hija Barbara. El profundo dolor impulsaba a la joven a adoptar el manto de Batgirl, marcando así su debut oficial dentro de las producciones interconectadas de Warner Bros.

El guion marcaba un punto crítico donde el villano arrinconaba al hombre murciélago y a su nueva compañera de batallas. Los héroes lograban sobrevivir a la inminente ejecución al escapar a bordo de un tren subterráneo a toda velocidad hacia la superficie de la oscura metrópoli.

El clímax urbano inspirado en Arkham Asylum

El desenlace de esta visión cinematográfica presentaba un enfrentamiento épico y sangriento directamente en las frías calles de la ciudad. Affleck estructuró las secuencias de combate tomando como principal inspiración la fluidez, intensidad y brutalidad del aclamado videojuego Batman: Arkham Asylum.

Para Manganiello, participar en esta ambiciosa superproducción representaba un logro gigante dentro de su prolífica carrera actoral en la industria. El entusiasmo del intérprete crecía exponencialmente al observar el nivel de compromiso del protagonista, quien planeaba escribir, dirigir, producir y estelarizar la obra de principio a fin.

La película de Batman estaría inspirada en Arkham Asylum. Foto: Warner Bros. Pictures

El villano de la pantalla comparó la titánica labor de Affleck con el trabajo que realizó el legendario Mel Gibson en el icónico drama Braveheart. El talento combinado de ambos histriones prometía entregar una experiencia cinematográfica inmersiva para los fanáticos más exigentes de las historietas.

Los directivos de la productora desecharon finalmente todo el material y reiniciaron el concepto visual de la mano del director Matt Reeves. Esta decisión corporativa y creativa cerró para siempre la posibilidad de atestiguar el combate definitivo entre el justiciero de Gótica y el mercenario más letal de la ficción.