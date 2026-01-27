Así reaccionó Adriano "El Maestro Shifu" a la pelea de Samadhi Zendejas

La cartelera del Supernova 2026 ya comienza a generar gran expectativa, y una de las peleas que más atención ha captado es la de la actriz Samadhi Zendejas contra la streamer Alana Flores. Este enfrentamiento ha despertado interés no solo por el choque de personalidades y estilos, sino también por el apoyo que Samadhi ha recibido desde distintos ámbitos del espectáculo y las plataformas digitales.

Entre las voces que han mostrado respaldo se encuentra su hermano Adriano Zendejas, más conocido en el mundo del streaming como "El Maestro Shifu". Aunque en ocasiones previas Adriano había señalado que no mantiene una relación cercana con Samadhi, decidió expresarle públicamente su apoyo de manera directa y espontánea.

El anuncio de la participación de Samadhi sorprendió incluso a Adriano, quien reaccionó en un stream en vivo y rápidamente su mensaje se viralizó, aumentando la expectativa sobre uno de los momentos más esperados del evento.

¿Qué dijo Adriano?

Durante la transmisión, Adriano fue claro al referirse a la decisión de su hermana de participar en el Supernova 2026.

"Mi hermana va a pelear. Mi hermana va a pelear contra Alana… sí hay una mujer con huevos esa mujer, la neta, mis respetos para ella", dijo ante su audiencia.

El streamer agregó que le gustaría poder hablar con Samadhi en el futuro para ofrecerle algunos consejos sobre cómo manejar la presión y los detalles del combate.

Adriano también destacó que la noticia lo tomó completamente por sorpresa, ya que Samadhi no tiene experiencia en el mundo del streaming ni está relacionada con este ámbito. "No sé, es que ella no sabe nada de streaming ni nada. Entonces, me tomó por sorpresa ese rollo", explicó, mostrando su admiración y sorpresa al mismo tiempo.

El Supernova 2026 se llevará a cabo el 26 de abril de 2026 en la Arena CDMX y promete ser un evento que combine deporte amateur con figuras del entretenimiento digital y tradicional, transmitido a nivel global por la plataforma Netflix. Desde su creación, Supernova se ha consolidado como uno de los torneos más llamativos del circuito, atrayendo a fanáticos del boxeo, del streaming y de las celebridades.

Con el respaldo de su hermano y la atención que ha generado su enfrentamiento, Samadhi Zendejas se prepara para protagonizar uno de los combates más comentados del evento, demostrando que su participación trasciende los escenarios tradicionales y captura la atención de diferentes audiencias.