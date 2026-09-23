La razón por la que Arnold Schwarzenegger regaló un terreno de 500 mil dólares

Arnold Schwarzenegger donó en 2016 cerca de 16 hectáreas de terreno en las montañas de Santa Mónica, California, para contribuir a la conservación de la zona y ayudar a completar el Backbone Trail.

Cuánto valía la donación de Arnold Schwarzenegger

El terreno fue entregado por Arnold Schwarzenegger y Betty Weider como parte de los trabajos para completar el Backbone Trail, una ruta que atraviesa las montañas de Santa Mónica y conecta diferentes áreas naturales del sur de California.

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos, la propiedad estaba valuada en más de 500 mil dólares. En aquel momento se convirtió en la mayor donación privada de tierras realizada para completar este sendero.

La cesión también permitió que las autoridades destinaran recursos a otras zonas. Los Angeles Times informó que existían planes para comprar la propiedad, pero al recibirla sin costo, el dinero disponible pudo utilizarse para adquirir otros terrenos cercanos.

Estas compras eran necesarias porque diferentes partes del recorrido atravesaban propiedades privadas. Para conseguir una ruta continua, fue necesario incorporar parcelas que conectaran los distintos tramos construidos durante décadas.

Además de facilitar el recorrido, la adquisición de tierras tenía como objetivo conservar el paisaje que rodea el camino. Evitar nuevas construcciones en puntos específicos permitió mantener áreas naturales y vistas de las montañas de Santa Mónica.

Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de terreno en California para contribuir a la conservación de las montañas de Santa Mónica. IG schwarzenegger

La donación de Arnold Schwarzenegger ayudó a completar el Backbone Trail

El Backbone Trail tiene una extensión aproximada de 67 millas, equivalentes a unos 108 kilómetros. La ruta conecta Point Mugu State Park, en el condado de Ventura, con Will Rogers State Historic Park, en Los Ángeles.

Completarlo requirió más de 40 años de trabajo entre agencias gubernamentales, organizaciones de conservación, voluntarios y propietarios. El proyecto avanzó por etapas debido a que parte de las tierras necesarias pertenecían a particulares.

Durante ese proceso fue necesario adquirir más de 180 parcelas. El valor conjunto de esos terrenos superó los 100 millones de dólares, según los datos difundidos por el Servicio Nacional de Parques al completarse el proyecto.

Los recursos para conseguirlos provinieron de diferentes fuentes. Entre ellas estuvieron bonos estatales y locales destinados a parques, además del Fondo Federal de Conservación de Tierras y Aguas y aportaciones realizadas por particulares.

La propiedad entregada por Schwarzenegger y Weider se sumó a esas adquisiciones durante la etapa final. Finalmente, en junio de 2016, autoridades y organizaciones celebraron la conclusión del Backbone Trail después de décadas de trabajo.

Schwarzenegger ya había tenido contacto con el proyecto durante su periodo como gobernador de California. En 2004 firmó legislación relacionada con el reconocimiento del sendero dentro del sistema nacional de rutas recreativas.

Arnold Schwarzenegger participó en la conservación de California con la donación de 16 hectáreas en las montañas de Santa Mónica. Grosby Group

Qué protege la donación de Arnold Schwarzenegger en California

El terreno forma parte de las montañas de Santa Mónica, una región que conserva algunos de los mayores espacios naturales sin desarrollar que permanecen en esta zona del sur de California.

El área pertenece al ecosistema mediterráneo de California, caracterizado por inviernos húmedos y veranos secos. Este tipo de ambiente solamente está presente en cinco regiones del planeta, aunque cada una posee especies y características propias.

La Santa Monica Mountains National Recreation Area cuenta con una amplia diversidad biológica. El Servicio Nacional de Parques registra más de 450 especies de animales y 26 comunidades de plantas dentro de la zona protegida.

El paisaje incluye chaparral, bosques de robles, cañones y formaciones rocosas. Al mismo tiempo, muchas de estas áreas están rodeadas por comunidades, carreteras y terrenos privados debido a su cercanía con la zona metropolitana de Los Ángeles.

Por ello, conservar propiedades sin desarrollar ayuda a mantener hábitats y conexiones entre distintas áreas naturales. La compra o donación de terrenos también limita la construcción en espacios considerados importantes para la conservación de las montañas.

Arnold Schwarzenegger también ha impulsado proyectos ambientales con la donación de terrenos para conservar las montañas de Santa Mónica. IG schwarzenegger

Dónde se encuentra el sendero relacionado con la donación de Arnold Schwarzenegger

El Backbone Trail cruza las montañas de Santa Mónica de oeste a este. Su recorrido comienza en Point Mugu State Park, cerca de la costa del Pacífico, y termina en Will Rogers State Historic Park.

Sus aproximadamente 108 kilómetros atraviesan parques estatales, zonas bajo protección federal y otros terrenos públicos. También existen puntos cercanos a propiedades privadas, consecuencia de la combinación de áreas naturales y urbanizadas característica de esta región de California.

A lo largo del camino pueden observarse el océano Pacífico, cañones y diferentes zonas montañosas. El senderismo es una de sus principales actividades, mientras algunos tramos también permiten bicicletas de montaña o caballos de acuerdo con las reglas de cada área.