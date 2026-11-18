La llegada de Robert Pattinson a la franquicia de James Bond ha generado reacciones dentro de Hollywood. Entre las personalidades que se pronunciaron sobre su elección está Rami Malek, quien tiene una conexión tanto con el actor británico como con las películas del agente 007.

¿Qué piensa Rami Malek de Robert Pattinson como James Bond?

Durante su asistencia a la ceremonia de los premios Earthshot, celebrada el martes 17 de noviembre en Mumbai, India, Rami Malek concedió una entrevista a la revista PEOPLE, en la que habló sobre la nueva etapa profesional de su compañero.

El ganador del Oscar manifestó su entusiasmo por la oportunidad que tendrá Pattinson de protagonizar una de las franquicias cinematográficas más reconocidas del mundo. Además, aseguró que su elección permitirá al público apreciar el talento del actor.

“Conozco a Rob desde hace bastante tiempo y no podría estar más orgulloso. Creo que la gente está reconociendo, o quizá ya todos saben, lo talentoso que es ese hombre”, declaró.

Rami Malek conoce de primera mano lo que significa formar parte de una producción de James Bond. En 2021 interpretó a Lyutsifer Safin, el principal antagonista de Sin tiempo para morir, película con la que Daniel Craig se despidió del personaje.

El antecedente sirvió para que el actor bromeara sobre su propia participación en la saga mientras expresaba la confianza que tiene en el trabajo que realizará su amigo.

“Creo que el mundo verá que será extraordinario, ¡y eso lo dice alguien que interpretó a un villano!”, comentó.

Rami Malek interpretó al villano de James Bond en Sin tiempo para morir, la última película protagonizada por Daniel Craig. Reuters

La amistad de Rami Malek y Robert Pattinson comenzó con Crepúsculo

Mucho antes de que sus carreras coincidieran alrededor del universo de James Bond, ambos actores compartieron créditos en La saga Crepúsculo: Amanecer Parte 2, película que llegó a las salas de cine en 2012 y que cerró la historia protagonizada por Kristen Stewart.

Mientras Pattinson interpretaba a Edward Cullen, Malek se incorporó al elenco para dar vida a Benjamin, un vampiro con la capacidad de controlar los cuatro elementos de la naturaleza que se convierte en aliado de los protagonistas.

Aunque después del estreno ambos continuaron sus carreras por separado, su vínculo se mantuvo fuera de los sets de grabación. Según explicó Malek, aquella experiencia laboral dio paso a una amistad que ha perdurado durante más de una década.

“Lo conozco desde hace años. Hemos trabajado juntos y nos hemos convertido en amigos bastante cercanos. Ha sido muy bonito poder compartir este momento con él”, agregó.

El protagonista de Bohemian Rhapsody también reveló que intercambió mensajes con Pattinson después de que trascendiera la noticia el lunes 16 de noviembre, aunque prefirió mantener en privado el contenido de sus conversaciones.

Rami Malek y Robert Pattinson mantienen una amistad desde que trabajaron juntos en la última película de la saga Crepúsculo. Grosby Group

Robert Pattinson se prepara para convertirse en el séptimo James Bond

La incorporación de Robert Pattinson a la franquicia supone un cambio de protagonista después de los 15 años durante los cuales Daniel Craig estuvo al frente de las aventuras cinematográficas del agente secreto británico.

Con su llegada, Pattinson se convertirá en el séptimo actor en interpretar a James Bond dentro de la saga cinematográfica oficial, siguiendo los pasos de otros intérpretes que han asumido el papel desde la década de los sesenta.

Sean Connery.

George Lazenby.

Roger Moore.

Timothy Dalton.

Pierce Brosnan.

Daniel Craig.

Rami Malek expresó su confianza en el talento de Robert Pattinson para asumir el papel de James Bond. X @007

En el comunicado atribuido a Amazon MGM Studios, el protagonista de Batman agradeció la oportunidad de sumarse a la franquicia y reconoció la importancia que representa para su carrera asumir un personaje con varias décadas de historia en la pantalla grande.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de toda una vida”, expresó el actor británico.

La vigesimosexta película de la franquicia contará con Denis Villeneuve, director de las películas de Duna, al frente del proyecto, mientras que Steven Knight, conocido por ser el creador de Peaky Blinders, estará a cargo del guion.