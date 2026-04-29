El universo de las docuseries deportivas suma un nuevo título con nombre propio: RAFA, la producción centrada en Rafael Nadal que llegará a Netflix el próximo 29 de mayo.

Y es que la plataforma confirmó la fecha junto con un primer vistazo que adelanta el tono de la historia: más cercano, más personal y lejos del relato únicamente deportivo.

La propuesta no gira solo en torno a los trofeos. Esta vez, la narrativa se enfoca en lo que ocurre fuera de la pista, en un momento clave de su carrera: su último año en el circuito ATP durante 2024.

A lo largo de cuatro episodios, la serie sigue al tenista español desde un ángulo poco explorado, con acceso a su entorno más cercano y material que no había sido mostrado antes.

RAFA en Netflix: Fecha de estreno y todo sobre la docuserie de Rafael Nadal Netflix

Un retrato más allá del campeón Rafael Nadal

RAFA no intenta reconstruir cada victoria, sino entender el recorrido completo. Desde sus primeros años —cuando empezó a jugar con apenas tres— hasta su regreso a la competición tras lesiones que marcaron su ritmo, la serie pone el foco en la evolución personal del jugador.

El relato se construye a partir de momentos íntimos: entrenamientos, conversaciones familiares y decisiones que no siempre se ven en televisión. En ese proceso, aparece uno de los ejes centrales de la historia: la relación de Nadal con su propio cuerpo. A lo largo de su carrera, las lesiones han sido constantes, y la docuserie las aborda como parte esencial de su trayectoria.

No es casual que el proyecto se concentre en 2024. Ese periodo funciona como punto de cierre y, al mismo tiempo, como un espacio para mirar hacia atrás con otra perspectiva.

RAFA en Netflix: Fecha de estreno y todo sobre la docuserie de Rafael Nadal Netflix

Voces clave del tenis mundial

Para completar el retrato, la serie suma testimonios de figuras que han compartido cancha y rivalidad con Nadal. Entre ellos aparecen Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, quienes aportan contexto desde dentro del circuito.

Sus intervenciones no se limitan a recordar partidos. También ayudan a dimensionar el impacto de Nadal en el tenis contemporáneo y la forma en la que redefinió la competencia en torneos clave. A esto se suman las voces de su equipo de trabajo, su familia y personas cercanas que han estado presentes en momentos determinantes.

El resultado es una mirada más completa, donde el personaje público convive con el lado personal que rara vez se expone.

RAFA en Netflix: Fecha de estreno y todo sobre la docuserie de Rafael Nadal Netflix

Producción con sello cinematográfico

Detrás de RAFA está Zach Heinzerling, director con trayectoria en documentales reconocidos como Stolen Youth y Cutie and the Boxer. Su enfoque apuesta por una narrativa más visual y menos convencional, combinando archivo inédito con seguimiento directo.

La producción corre a cargo de Skydance Sports, que en los últimos años ha impulsado proyectos deportivos dentro de Netflix con un enfoque similar: historias centradas en figuras clave, pero contadas desde lo humano.

En su catálogo reciente figuran títulos que han sido considerados en premiaciones como los Sports Emmy, lo que marca una línea clara en la forma de abordar este tipo de contenidos.