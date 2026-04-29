Películas de jazz imperdibles: clásicos y modernas para celebrar el Día Internacional del Jazz

Si te gusta el jazz pero no sabes qué ver, el cine tiene verdaderas joyas que capturan la esencia de este género musical. A lo largo de los años, diversas películas han logrado convertirse en referentes tanto para cinéfilos como para amantes del jazz.

En el marco del Día Internacional del Jazz, te compartimos una selección de filmes que no solo destacan por su historia, sino también por su conexión con este género que ha marcado generaciones.

Películas de jazz

El cine ha sido una ventana para contar la vida de grandes músicos, así como para transmitir la energía y emoción del jazz. Estas son algunas de las películas que no puedes dejar pasar:

El cantante de Jazz (1927)

Considerada una auténtica joya, esta cinta marcó un antes y un después al convertirse en el primer largometraje sonoro de la industria, dirigido por Alan Crosland.

La historia sigue a Jakie Rabinowitz, hijo de una familia judía tradicional que decide romper con las expectativas para perseguir su sueño de convertirse en cantante de jazz. Es una obra que mezcla lo mejor del cine mudo con el nacimiento del cine sonoro.

Películas de jazz que no te puedes perder Foto: SensaCine México

Round Midnight (1986)

También conocida como Cerca de la medianoche, esta película sigue a Dale Turner, un saxofonista estadounidense en París que atraviesa una etapa difícil en su vida.

La historia se centra en la relación que desarrolla con un admirador francés que intenta ayudarlo a salir adelante. Destaca por su música, que le valió el Óscar a Mejor Banda Sonora, a cargo de Herbie Hancock.

Películas de jazz que no te puedes perder Foto: IMDb

Bird (1987)

Dirigida por Clint Eastwood, esta película narra la vida del icónico saxofonista Charlie Parker, figura clave del jazz en los años 40.

Protagonizada por Forest Whitaker, la cinta ofrece una mirada profunda a la vida personal y artística del músico, mostrando tanto su genialidad como sus luchas internas.

Películas de jazz que no te puedes perder Foto: IMDb

Whiplash (2014)

Una de las películas modernas más impactantes sobre la música. Cuenta la historia de Andrew Neiman, un joven baterista que ingresa a un conservatorio de élite.

Ahí conoce a su exigente profesor, Terence Fletcher, cuya enseñanza extrema lo lleva al límite. La cinta fue ampliamente reconocida y ganó tres premios Oscar en la 87ª edición de la Academia.

Películas de jazz que no te puedes perder Foto: IMDb

La La Land: Ciudad de sueños (2016)

Este exitoso musical dirigido por Damien Chazelle explora el conflicto entre los sueños y el amor. La historia sigue a Sebastian, interpretado por Ryan Gosling, un apasionado del jazz, y su relación con Mia, interpretada por Emma Stone.

La película arrasó en los Premios Oscar, llevándose múltiples estatuillas, incluida la de Mejor Actriz.

Si buscas adentrarte en el mundo del jazz o simplemente disfrutar de grandes historias, estas películas son una excelente opción para celebrar su legado a través del cine.