Rachel Weisz protagoniza 'Vladimir', la nueva serie de Netflix sobre deseo y obsesión

La nueva serie de Netflix, Vladimir, sigue a una profesora universitaria de inglés anónima de cuarenta y tantos años que habla directamente a la cámara sobre el poder, el deseo y el envejecimiento.

¿Qué puede esperar aún una mujer de cuarenta y tantos?

Me he dado cuenta de que he perdido la capacidad de cautivar”, dice Rachel Weisz, quien interpreta a la profesora anónima al comienzo de la nueva serie.

Se queja de que, a pesar de todos sus intentos por impresionarla, sus alumnos la consideran anticuada. Por su parte, dice que su hija adulta le resulta una molestia.

Sobre todo, cree que ya no resulta atractiva para los hombres. Un hombre podría seguir liándose con ella, pero una erección espontánea es algo que probablemente nunca volverá a provocar.

Pero lo que más le preocupa, dice, es que, como mujer mayor, perderá la capacidad de cautivar.

ESTADO CIVIL: ES COMPLICADO

La ganadora del Oscar, Rachel Weisz, muestra intensidad al interpretar a la mujer. Esto se acentúa con sus frecuentes diálogos directos a la cámara.

Su situación también es inquietante. Vive en una relación abierta, por lo que ella y su esposo pueden salir con otras personas. Pero su esposo, John, interpretado por la estrella de Mad Men, John Slattery, ha ido demasiado lejos.

Está envuelto en un escándalo sexual en la universidad donde es profesor de poesía. Mil exalumnas y estudiantes piden su despido. Como profesora en la misma facultad, ella también se enfrenta a rumores y chismes. Está desesperada, pero guarda las apariencias, e incluso ataca a las mujeres que la acusan.

EL PODER DEL DESEO

Sin embargo, se nota. Observa un gesto fugaz de un hombre más joven que toma un vaso de un estante de supermercado para una joven. No coquetea con la joven; en cambio, parece mirarla.

Se trata de Vladimir (interpretado por Leo Woodall, protagonista de The White Lotus). Se acaba de incorporar al profesorado universitario, es padre de un niño pequeño y está casado, con complicaciones en su relación.

La profesora y Vladimir se cruzan constantemente, y sus conversaciones son respetuosas. La fascinación se convierte rápidamente en dependencia a medida que la profesora depende cada vez más de Vladimir. Pensar en él la preocupa tanto que se apodera de su vida diaria, con consecuencias para el trabajo y la familia.

Las películas y series románticas están de moda, especialmente entre el público más joven, ya que abundan las adaptaciones de literatura popular y cautivadora para cines y plataformas de streaming. Entre ellas, hay películas con parejas con una clara diferencia de edad. Y las que presentan a una mujer mayor han llamado la atención.

Entre ellas se encuentran The Idea of You, con Anne Hathaway; Babygirl, con Nicole Kidman, y Bridget Jones. Loca por él, con Renée Zellweger. Woodall, el protagonista masculino de 30 años de Vladimir, protagonizó junto a Zellweger. La serie invierte las narrativas habituales

El punto fuerte de Vladimir reside en su estilo narrativo, similar al de series populares como Fleabag, House of Cards y The Office. La profesora se dirige al espectador directamente, mirando a la cámara mientras expone sus opiniones y deseos.

También muestra repetidamente al espectador su verdadero comportamiento, a veces coqueteando con Vladimir de forma vergonzosa o mostrándose distante hasta la arrogancia con los demás. En ocasiones, la cámara adopta su mirada: cómo evalúa los músculos de Vladimir, cómo sus ojos se deslizan por su cuello.

LA MUJER EN EL CENTRO DE ATENCIÓN

Hay otra inversión de la narrativa habitual. En esta pareja, la mujer habla de sus deseos y su obsesión, no del hombre. Por esta razón, la serie también lleva el nombre del hombre: Vladimir, señala la autora Julia May Jonas. Escribió la novela best seller del mismo título, así como el guion de la serie.

Es un guiño a las novelas que llevan el nombre de las jóvenes con las que el hombre está obsesionado”, dice Jonas en un artículo publicado en Tudum, el centro para fans de Netflix.

Este es el tema de la fijación del que vamos a hablar, y quería darle un giro al guion y contarlo desde la perspectiva de una mujer”.

cva*