Ángela Aguilar y Nodal se besan y cantan juntos para celebrar fecha especial de su historia de amor

Ángela Aguilar y Christian Nodal encontraron una forma muy suya de celebrar un aniversario musical, con guitarra en mano, una canción que los unió y un beso para cerrar el momento. Los cantantes compartieron un video en redes sociales en el que aparecen interpretando juntos "Dime cómo quieres", tema que estrenaron hace seis años y que ahora tiene un significado especial en su relación.

La grabación se realizó en la intimidad de su hogar. Con poca luz y sentados uno frente al otro, Nodal comenzó a tocar la guitarra mientras ambos cantaban algunas partes de la canción. Al terminar, se acercaron para darse un beso y expresarse cuánto se quieren.

El video no tardó en llamar la atención de sus seguidores, pues la canción fue lanzada en noviembre de 2020, mucho antes de que hicieran pública su relación sentimental. En aquel momento, Christian mantenía un romance con Belinda, mientras que Ángela era una de las jóvenes voces que comenzaban a destacar dentro del regional mexicano.

Así celebraron Ángela Aguilar y Christian Nodal los seis años de "Dime cómo quieres"

Además de compartir el video de su interpretación, los esposos acompañaron la publicación con un mensaje en el que recordaron el camino que ha recorrido la canción desde su estreno.

Han pasado 6 añitos de 'Dime Cómo Quieres'. Ángela y yo nunca imaginamos hasta dónde llegaría esta canción. Hoy volvimos a cantarla así, con el alma y el mismo amor por la música. Gracias por llevarla tan lejos y guardarla tan cerquita del corazón, escribieron.

La publicación mostró una faceta más privada de la pareja, que suele estar bajo la atención del público tanto por sus proyectos musicales como por su vida personal. Esta vez, sin embargo, el motivo de la celebración fue uno de los temas más conocidos que han grabado juntos.

La interpretación terminó con un beso y un "te amo", gesto con el que dejaron ver el cariño que se tienen. No hubo una gran producción ni un escenario, solamente ellos dos, una guitarra y la canción que lanzaron cuando todavía no eran pareja.

¿Cuándo salió "Dime cómo quieres" de Nodal y Ángela Aguilar?

"Dime cómo quieres" se estrenó el 12 de noviembre de 2020 y formó parte de la edición de lujo del álbum Ayayay! de Christian Nodal. Más adelante también fue incluida en Mexicana enamorada, disco de Ángela Aguilar.

El tema fue compuesto por Nodal junto al productor y compositor Edgar Barrera. Su propuesta mezcla el regional mexicano con una conversación musical entre dos personas que intentan conquistarse.

En la canción, Christian interpreta a un hombre que busca ganarse el cariño de una mujer y le promete hacer lo necesario para conseguirlo. Ángela, por su parte, responde con cierta desconfianza, le pone condiciones y deja claro que no será tan sencillo convencerla.

"Dime cómo quieres" se estrenó el 12 de noviembre de 2020 y formó parte de la edición de lujo del álbum Ayayay! de Christian Nodal. IG angela_aguilar_

Esa dinámica, acompañada de frases juguetonas, hizo que la canción conectara con el público y se convirtiera en uno de los duetos más populares de ambos intérpretes.

Con el paso de los años, el tema también adquirió un significado distinto por la historia sentimental de sus protagonistas. Lo que comenzó como una colaboración musical terminó convirtiéndose en parte de la historia de amor que hoy comparten.

La canción que grabaron antes de convertirse en pareja

Cuando "Dime cómo quieres" llegó a las plataformas digitales, Christian Nodal mantenía una relación con Belinda. Por su parte, Ángela Aguilar todavía no era relacionada sentimentalmente con el cantante, aunque ambos ya habían mostrado una buena química frente a los micrófonos.

Tiempo después, los intérpretes sorprendieron al confirmar su romance y posteriormente su matrimonio, una relación que ha generado conversación y opiniones divididas desde que se hizo pública.

Cuando "Dime cómo quieres" llegó a las plataformas digitales, Christian Nodal mantenía una relación con Belinda. P Foto de IG: Ángela Aguilar

Ahora, seis años después del lanzamiento, decidieron volver a cantar el tema desde casa y compartirlo con sus seguidores. Una celebración sencilla que convirtió una de sus colaboraciones más recordadas en una nueva muestra de cariño entre los cantantes.