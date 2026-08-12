¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México 2026 este 12 de agosto?

Después de una semana marcada por la salida de Fede Vigevani y el inesperado regreso de Mariana Ochoa, los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 se preparan para una nueva gala de nominación, en una jornada que promete cambiar el rumbo de la competencia.

Foto: Facebook La Casa de Los Famosos México

La tercera gala de nominación llega con condiciones especiales que podrían influir directamente en la conformación de la placa. Brianda Deyanara se convirtió en la líder de la semana, por lo que cuenta con inmunidad y no fue nominada.

A esto se suma Mariana Ochoa, quien tras su regreso a la casa recibió también inmunidad durante esta semana, quedando fuera de la dinámica de nominación.

Foto: Facebook La Casa de Los Famosos

Con dos habitantes protegidos, el resto de los famosos se enfrentó a una nueva ronda de nominaciones, en la que cada voto fue determinante para definir quiénes estaban en riesgo de abandonar la competencia.

Se estrenó nueva dinámica de nominación

En la gala pasada, Odalys Ramírez anunció que, a partir de esta tercera nominación, las reglas cambiarían en El Confesionario, aunque en ese momento no reveló todos los detalles.

Fue hasta la pregala, junto a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, cuando se explicó cómo funcionaría la nueva dinámica.

La modalidad estuvo relacionada con dos pelotas, una verde y una amarilla, cuyo valor fue elegido por el público. Cada una tendría dos posibles efectos que podrían modificar directamente la nominación de los habitantes.

En el caso de la pelota verde, el público eligió entre duplicar los votos de los habitantes o hacer que se sumara un nominado más a la lista. Mientras que la pelota amarilla tuvo otras dos opciones: anular la nominación de uno de los compañeros o restarle tres puntos a un habitante.

¿Quiénes son los nominados de esta semana?

A partir de los votos emitidos por sus compañeros, quiénes quedan en riesgo de convertirse en el próximo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 son:

Moisés Peñaloza

Flor Vigna

Masad Altamimi

Luis Chaparro

Arantza Ruiz

Memo Schutz

Yanet García.

Foto: La Casa de Los Famosos México

Si quieres apoyar a uno de los habitantes, debes realizar tu voto a través de la página oficial de La Casa de los Famosos México, dentro de la sección “VOTA”, disponible únicamente durante los horarios que determine la producción

Foto: Facebook La Casa de Los Famosos México

Otra opción es utilizar el código QR que se muestra en pantalla durante las galas en vivo. Al escanearlo, serás dirigido de manera directa al sitio oficial para participar.

Foto: Facebook La Casa de Los Famosos México

Al entrar a la plataforma, selecciona al habitante por quien quieres votar y posteriormente confirma tu elección. En caso de contar con una suscripción a ViX Premium, tendrás la posibilidad de realizar 10 votos por día durante el periodo en que la votación permanezca abierta.