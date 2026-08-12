Pitchfork adelanta el peor disco del año: "su mera existencia hace del mundo un lugar peor"

El ocaso del verano reclamó a Tyga como su víctima, porque Pitchfork, inmisericorde, le otorgó una calificación de 0.0 a su nuevo disco $tarface.

Es posible que esta calificación sorprenda, tomando en cuenta que el rapero y ex de Kylie Jenner en algún momento logró que la escena del hip hop lo reconociera por tremendos tracks como Rack City y hasta colaboraciones con J Balvin (Loco contigo) y con Ty Dolla $ign (Chosen), el problema fue que su creativa métrica fue reemplazada parcialmente por la inteligencia artificial.

El disco salió hace semana y media, pero no todos hicimos caso a los fans que se quejaron de la completa transformación del hermano de Compton (quienes saben de hip hop sabrán por qué logró decepcionar a locales y foraneos). Tyga grabó 10 canciones con ayuda de la IA, confesó a Vibes.

Pensó que sería buena idea cambiar el autotune por elementos IA para verse innovador y dar una lección al público que tanto la sataniza, pero le salió el tiro por la culata. Si su intención era dar un cambio radical de los beats y las bases a los sintetizadores y las vibras pop de los setenta y ochenta, pues no le salió del todo bien.

De pronto rolas como Powdered Dreams parece que estaban por proponer algo más… el problema es que la sensación es de un cringe prolongado por las repetitivas bases y lo monótono que suena… Pitchfork no nos dejará mentir. Ellos lo describen a la perfección.

“Probablemente no estaba en los planes de $TARFACE, el disco de pop mediocre resultante, atraer de inmediato burlas y acusaciones de un uso descarado de Inteligencia Artificial (IA) en cuanto el público se enteró de su existencia. Pero, bueno, es la mayor publicidad que Tyga ha recibido en una década. Aunque estremece pensar cómo habría sonado Rebirth en la era del pop basado en instrucciones de texto (prompts), casi puedo garantizarles que sería mejor que esta porquería”, opinó Drew Millard.

De hecho, el encargado de hacer la reseña experimentó mucho con prompts para tratar de emular el resultado de canciones y, según él, lo alcanzó en la medida de lo posible. Y hasta explica por qué Powdered Dreams suena familiar: canta con falso acento británico, no se escucha la respiración y hasta tiene sonido similar a Rubberz, de Fenix Flexin.

Tyga ha asegurado que Michael Jackson, Prince y hasta Tom Petty lo inspiraron para tomar y probarse en las riendas del pop, quizá por las ganas de sobresalir y dejar atrás estigmas personales. Como sea, Pitchfork recuerda que Kyoto, un álbum de 2018, no era bueno, pero tenía la maravilla de tener las imperfecciones de un rapero creciente y con las ganas de reinventar el barrio al que pertenecía.

@pitchfork for letting me write their first 0.0 review in 19 years. All I can say is: Tyga, you really earned it https://t.co/4u7uehfqeN— drew millard (@drewmillard) August 12, 2026 "> ">

Por la misma fecha que este disco salió, The Strokes fue vapuleado por el excesivo uso de autotune para la voz de Julian Casablancas en Reality Awaitts. Sin embargo, es indudable la capacidad instrumental que hay detrás de ese desastroso disco, porque está mas que probado que Albert Hammond Jr. carga con buena parte de esa directriz. El álbum quedó como un material incómodo de escuchar por el abuso del recurso vocal y no por otra cosa.

“Lo que hace que la música se disfrute es que el artista corra un riesgo. $TARFACE es soberbio y complaciente. Dada la cantidad de esfuerzo real invertido —es decir, casi cero—, los márgenes de ganancia de esta cosa deben ser asombrosos. Escúchenlo por morbo si es necesario, pero sepan que incluso una sola reproducción corre el riesgo de hacerlo rentable y, por lo tanto, de alentar a la industria musical a cometer semejantes atrocidades otra vez”.

Y remató:

“El álbum conceptual de pop mediocre del rapero es soberbio, complaciente y deprimente. Su mera existencia ha hecho del mundo un lugar peor”.

Rápidamente, la reseña y la calificación se volvieron virales en redes sociales, incluso el mismo medio bromeó que tuvieron que fue la calificación más baja en 19 años. Por supuesto que los fans de Tyga salieron en su defensa, aunque poco pudieron hacer en el portal, donde el apartado de fans apenas le otorgó un genero 1.5.

Tyga no emitió ni una sola reacción a la controversial calificación de Pitchfork. Su disco ya está disponible en plataformas de streaming.