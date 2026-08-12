¡Conmoción entre fans de Sabrina! Lucy Davis revela que su cáncer llegó a etapa cuatro

Lucy Davis decidió hablar públicamente sobre el momento que atraviesa. La actriz británica, reconocida por sus papeles en The Office, Wonder Woman y El mundo oculto de Sabrina, contó que hace alrededor de año y medio recibió un diagnóstico de cáncer de mama.

En un mensaje publicado en Instagram, Davis explicó que la enfermedad avanzó hasta convertirse en cáncer de etapa cuatro y que las células cancerosas llegaron a diferentes partes de su cuerpo, entre ellas la columna vertebral, la cadera y las costillas.

La actriz también compartió que los médicos le informaron que la quimioterapia ya no representa una opción para su tratamiento y describió su enfermedad como incurable.

A pesar de la noticia, Davis aseguró que no quiere vivir sus últimos años desde el miedo. Su mensaje, más que una despedida, fue una manera de contar lo que está pasando y, al mismo tiempo, dejar una advertencia a quienes puedan estar ignorando alguna señal de su cuerpo.

El pequeño cambio que decidió no revisar

Uno de los puntos que más llamó la atención de su relato fue la forma en que comenzó todo. Lucy Davis explicó que inicialmente notó una pequeña zona dura en uno de sus senos.

Como no sentía dolor y el cambio era muy pequeño, decidió no darle demasiada importancia. Ahora, desde su experiencia, la actriz pidió a sus seguidores que no hagan lo mismo y que cualquier modificación sea revisada por un médico.

Su historia pone sobre la mesa la importancia de prestar atención a cambios físicos que pueden parecer menores. En su caso, aquel pequeño punto terminó siendo la primera señal de una enfermedad que posteriormente avanzó.

File photo dated 06/12/08 of The Office actress Lucy Davis has said she was diagnosed with "incurable stage four breast cancer. In a post shared on Tuesday she said was diagnosed a year and a half ago and the cancer has "metastasised" to her bones including her spine, right hip and ribs, and it is "too late" for chemotherapy. Issue date: Tuesday August 11, 2026. PA Images

Davis también habló de las dificultades que enfrenta actualmente. El dolor, según explicó, puede llegar a ser insoportable y tiene problemas para permanecer de pie o caminar durante mucho tiempo, por lo que en ocasiones necesita utilizar una silla de ruedas.

Lucy Davis asegura que está en paz

Aunque su situación es complicada, la actriz sorprendió por la manera en que decidió afrontar la enfermedad. Davis explicó que intenta aprovechar el tiempo que le queda haciendo cosas que disfruta y buscando algún aprendizaje incluso dentro de una experiencia tan difícil.

También confesó que no siente miedo por lo que pueda ocurrir después. Parte de su mensaje estuvo relacionado con la muerte y con la forma en que ella la entiende.

La actriz recordó a Gracie, su perrita, que murió en septiembre de 2024 después de vivir casi 17 años. Davis expresó que espera volver a encontrarse con ella y aseguró que la idea de dejar su cuerpo no le provoca temor.

Lucy Davis quiere seguir actuando

A pesar del avance del cáncer de mama, Lucy Davis dejó claro que todavía tiene planes. La actriz quiere continuar trabajando, especialmente en proyectos relacionados con la defensa de los derechos de los animales, una de las causas que más le importan.

Lucy Davis at the premiere of Shaun of the Dead. Vue Cinema West End, London, 29 March 2004 Bang Media International

También habló de la actuación como una de las grandes alegrías de su vida, por lo que no pretende alejarse de ella mientras pueda continuar.

¿Quién es Lucy Davis, actriz de Sabrina?

Lucy Davis nació en Reino Unido y comenzó su carrera durante la década de los 90. Uno de sus primeros trabajos destacados fue como Maria Lucas en la adaptación de Orgullo y prejuicio de 1995.

Más adelante llegó uno de sus papeles más recordados: Dawn Tinsley en la versión británica de The Office, serie que se transmitió entre 2001 y 2003.

Para una nueva generación, Davis se convirtió en un rostro conocido gracias a El mundo oculto de Sabrina, donde interpretó a Hilda Spellman, una de las tías de Sabrina.

Lucy Davis at the BBC One 2002 TV Moments, BBC TV Centre, London, 01/02/03. Bang Media International

También apareció en Wonder Woman como Etta Candy, secretaria y amiga cercana de Diana Prince.

Ahora, la actriz atraviesa una etapa completamente distinta. Con su mensaje, Lucy Davis no solo decidió hablar de su propio diagnóstico, sino también pedir que nadie ignore una señal de su cuerpo, por pequeña que parezca.