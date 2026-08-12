Cristian Castro se gradúa de la prepa; Verónica Castro llega con oxígeno para acompañarlo

Cristian Castro vivió uno de los momentos más especiales de su vida fuera de los escenarios: su graduación de preparatoria. El cantante decidió retomar sus estudios en línea y, a sus 51 años, celebró el cierre de esta etapa académica acompañado por su madre, Verónica Castro.

La ceremonia se realizó en el Teatro Royal Pedregal, donde el intérprete de Azul apareció con toga y birrete para convivir con sus compañeros antes de ocupar su lugar en la graduación.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue la llegada de Verónica Castro, quien acudió al recinto con apoyo de oxígeno para acompañar a su hijo en esta fecha.

Cristian Castro se gradúa de la preparatoria

Cristian Castro retomó sus estudios de preparatoria en línea y finalmente llegó al día de su graduación.

En videos compartidos en redes sociales, el artista aparece con toga y birrete mientras saluda a sus compañeros de generación antes de iniciar la ceremonia.

La noticia de que Cristian había concluido la preparatoria ya había sido adelantada meses atrás por su maestra, Carmina Quevedo, quien confirmó que el cantante terminó sus estudios y que tenía interés en continuar su preparación académica.

Verónica Castro acompaña a su hijo

Verónica Castro no quiso perderse el momento y acudió al Teatro Royal Pedregal para acompañar a Cristian en su graduación.

La actriz y conductora llegó con apoyo de oxígeno, detalle que generó comentarios entre los asistentes y usuarios en redes sociales. Aun así, su presencia fue interpretada por muchos seguidores como una muestra del apoyo que mantiene hacia su hijo.

En meses recientes, Cristian Castro había señalado que una de sus motivaciones para retomar sus estudios fue precisamente su madre, quien también concluyó una formación universitaria y lo impulsó a seguir preparándose.

Cristian Castro quiere seguir estudiando

La graduación de preparatoria no sería el último objetivo académico de Cristian Castro. De acuerdo con declaraciones previas del cantante, su intención es continuar con una carrera universitaria.

En una entrevista retomada por medios nacionales, el intérprete dijo que tenía ganas de entrar a la universidad y seguir estudiando, pese a su agenda de conciertos y compromisos profesionales.

La ceremonia de graduación marca así una nueva etapa para el cantante, quien ha construido una larga trayectoria musical, pero ahora también celebra un logro personal lejos de los reflectores del escenario.

bgpa