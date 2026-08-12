"Mi cara estaba negra": La Güereja sufre fuerte caída por culpa de un tapete

María Elena Saldaña, famosa por interpretar a La Güereja, volvió a pasar un susto durante una grabación. La actriz contó que hace algunas semanas sufrió una fuerte caída en un foro de televisión después de tropezar con un tapete.

El accidente fue especialmente aparatoso porque cayó directamente de frente. Aunque el golpe le provocó una inflamación considerable y moretones en el rostro, afortunadamente no tuvo consecuencias graves y pudo recuperarse en pocos días.

Me caí con un tapete y gracias a Dios fue leve, explicó la actriz al hablar sobre lo ocurrido. Según contó, tuvo que descansar durante dos días para que la inflamación bajara.

Pero hubo una parte del accidente que sí la sorprendió. Después del golpe, su cara quedó completamente marcada por el impacto.

Mi cara estaba negra porque me fui así de puritita boca, relató con el sentido del humor que suele caracterizarla.

¿Cómo fue el accidente de La Güereja?

La caída ocurrió por un problema con los tapetes que estaban colocados en el lugar donde se realizaban las grabaciones. De acuerdo con María Elena Saldaña, había dos tapetes colocados uno encima del otro y una de las orillas quedó ligeramente levantada.

El detalle parecía pequeño, pero terminó provocando el accidente.

La actriz incluso explicó que el problema ya se había presentado un día antes. En aquella ocasión consiguió detenerse antes de caer y pidió al equipo que colocara cinta adhesiva en las orillas para evitar que los tapetes se movieran. Sin embargo, al día siguiente volvió a ocurrir.

La Güereja Mezcalent

Esta vez no tuvo oportunidad de reaccionar y terminó en el suelo. "Me fui así de puritita boca", recordó al explicar la forma en que ocurrió el golpe.

Aunque el accidente pudo haber sido peor, la actriz aseguró que después de descansar un par de días comenzó a recuperarse y pudo continuar con sus actividades.

Los maquillistas ayudaron a ocultar los moretones

Uno de los problemas que tuvo que enfrentar después de la caída fue el aspecto de su rostro. La inflamación y los moretones eran bastante visibles, pero el equipo de maquillaje logró disimular las marcas para que pudiera continuar con su trabajo.

La propia actriz reconoció el trabajo de los maquillistas y agradeció que pudieran ayudarla a cubrir las consecuencias del golpe.

Cuando le preguntaron si estaba molesta con la producción por lo ocurrido, La Güereja descartó que considerara el accidente como una negligencia.

La Güereja Mezcalent

Para ella, trabajar en un foro de televisión implica estar pendiente de muchos detalles y también pueden ocurrir este tipo de percances.

No, pues es del diario. Son demasiados los detalles y tiene uno que estar al pendiente también uno de todo, comentó.

La actriz ya se encuentra bien

La caída llamó todavía más la atención porque, según se comentó en el programa De Primera Mano, no ha sido la primera vez que María Elena Saldaña sufre un accidente de este tipo.

Los conductores señalaron que las caídas pueden ser especialmente delicadas conforme pasan los años, debido a que el equilibrio y la movilidad pueden cambiar. Sin embargo, también destacaron que, en esta ocasión, el accidente no pasó a mayores.

La propia actriz se encargó de dejar claro que actualmente se encuentra bien y que aquello ya quedó atrás.

Sí, ya, bendito sea Dios, respondió cuando le preguntaron por su estado de salud.

Así, aunque el golpe le dejó el rostro inflamado y lleno de moretones durante algunos días, La Güereja pudo recuperarse y regresar a sus actividades. Todo quedó en un susto que, eso sí, le recordó que hasta un simple tapete puede convertirse en un problema cuando una de sus orillas queda levantada.