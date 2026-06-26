La muerte de los cuatro integrantes de Van Der Dijs ha causado tristeza entre seguidores del rock venezolano. La agrupación, integrada por Manuel van Der Dijs, Gabriel Gómez, Xander Hernández y Abraham Foucault, falleció durante el sismo registrado en Venezuela.

Tras conocerse la noticia, distintas instituciones y artistas expresaron sus condolencias. Entre ellas se encuentra el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), que recordó que la banda se había presentado en uno de sus escenarios apenas una semana antes.

¿Quiénes eran Van Der Dijs? Banda que murió tras el sismo en Venezuela IG vanderdis

Van Der Dijs era una banda joven que comenzaba a abrirse camino

Van Der Dijs, también conocida como Vanderdis, nació en 2024 y rápidamente comenzó a hacerse un lugar dentro de la escena alternativa venezolana.

Su propuesta mezclaba sonidos de rap rock y nu metal, una combinación que llamó la atención en festivales y espacios dedicados a impulsar nuevos talentos.

Uno de los momentos que impulsó su crecimiento fue su participación en el Festival Nuevas Bandas, considerado una de las principales plataformas para agrupaciones emergentes en Venezuela.

Con el paso de los meses, el grupo comenzó a ganar seguidores gracias a sus presentaciones en vivo y al lanzamiento de sencillos que tuvieron buena recepción entre el público.

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¿Cuáles eran las canciones que marcaron a Van Der Dijs?

Aunque su carrera apenas comenzaba, la banda ya había publicado varios temas que ayudaron a construir su identidad musical.

Entre sus canciones más conocidas destacan “15 Minutos”, “VENPAKA” y “¿DÓNDE ESTÁN?”, producciones que sonaban principalmente entre la comunidad del rock independiente venezolano.

Su estilo estaba marcado por guitarras pesadas, influencias del nu metal y letras que conectaban con un público joven.

Antes de la tragedia, el grupo continuaba trabajando en nuevos proyectos y tenía presentaciones programadas dentro y fuera de Caracas.

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¿Quiénes integraban Van Der Dijs?

La agrupación estaba conformada por cuatro músicos que participaron desde el inicio del proyecto.

Manuel van Der Dijs era el vocalista y uno de los principales impulsores de la banda.

Gabriel Gómez estaba a cargo de la guitarra y era responsable de gran parte del sonido característico del grupo.

Xander Hernández se desempeñaba como bajista, mientras que Abraham Foucault ocupaba la batería y completaba la formación.

Los cuatro músicos trabajaban juntos desde la creación del proyecto y se encontraban preparando nuevas presentaciones para los próximos meses.

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Así se anunció la muerte de Van Der Dijs

Después de confirmarse el fallecimiento de los integrantes, el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) publicó un comunicado para expresar sus condolencias.

La institución recordó que la banda ofreció un concierto en la Sala Experimental del recinto una semana antes, como parte del ciclo El Hades.

En su mensaje, el centro cultural envió sus condolencias a familiares, amigos y seguidores de los músicos, además de señalar que las grabaciones y recuerdos de aquella presentación pasarán a formar parte de la memoria del recinto.

Antes de que ocurriera la tragedia, Van Der Dijs tenía previsto presentarse este 27 de junio de 2026 en Punto Fijo, estado Falcón, como parte de su agenda de conciertos.

El grupo atravesaba una etapa de crecimiento dentro de la escena independiente venezolana y comenzaba a participar en cada vez más festivales y espacios dedicados al rock nacional.