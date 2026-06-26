Se eleva a 589 la cifra de muertos tras terremotos en Venezuela

Tras los devastadores terremotos registrados en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, la mañana de este viernes 26 las autoridades gubernamentales de ese país han anunciado que la cifra de muertos se elevó a 589 muertos.

Desastre en Caracas tras los terremotos. REUTERS

La presidenta Delcy Rodríguez señaló en un mensaje en la televisión estatal.

Delcy Rodríguez REUTERS

"Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas", la mandataria apareció en una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos.

El balance oficial anterior había sido de 235 muertos, es decir la cifra se elevó en forma impresionante.

EXTRANJEROS ENTRE LAS VÍCTIMAS

La cifra de personas fallecidas llegó a 589, entre ellas varios ciudadanos extranjeros, mientras decenas de personas continúan desaparecidas o sin poder ser localizadas.

La Guaira fue declarada un área de desastre mientras continuaban las labores de rescate. REUTERS

Portugal era hasta el viernes el país con más víctimas extranjeras confirmadas: nueve personas murieron y otras 56 siguen sin ser ubicadas, informó su Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cientos de familias pasaron la noche en las calles luego de abandonar sus viviendas por el riesgo de nuevos derrumbes y las constantes réplicas. REUTERS

El balance de españoles afectados por los terremotos en Venezuela aumentó a cuatro fallecidos, mientras que 99 permanecen sin localizar y otros cuatro siguen atrapados bajo los escombros.

Brasil reportó la muerte de dos de sus ciudadanos, un hombre y una mujer, mientras que el gobierno ya brinda apoyo consular a sus familiares.

Italia confirmó el fallecimiento de un ciudadano con doble nacionalidad, italiana y venezolana, quien murió tras el derrumbe de un edificio en el estado de La Guaira. En Venezuela residen alrededor de 170 mil personas con pasaporte italiano.

Por su parte, China confirmó la muerte de dos de sus ciudadanos. Además, su embajada en Caracas pidió a la comunidad china extremar precauciones ante el riesgo de nuevas réplicas y posibles derrumbes derivados de los sismos.

CRUZ ROJA MEXICANA

En tanto, ante la tragedia provocada por los dos terremotos que golpearon a Venezuela, la Cruz Roja Mexicana lanzó un llamado a la población para sumarse a la ayuda humanitaria que será enviada a las zonas afectadas.

La institución abrió una campaña de recaudación de donativos económicos con el objetivo de fortalecer las labores de apoyo y atención para miles de personas que resultaron damnificadas por el desastre.

Además de solicitar el respaldo de la ciudadanía, la Cruz Roja Mexicana expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y aseguró que está lista para desplegar, si las autoridades lo solicitan, a su Fuerza de Tarea USAR, especializada en búsqueda y rescate urbano.

Este equipo está integrado por rescatistas expertos en estructuras colapsadas y binomios caninos entrenados para localizar personas atrapadas entre los escombros. También cuentan con capacidad para brindar atención prehospitalaria y atender emergencias de gran magnitud bajo estándares internacionales.

Quienes deseen apoyar pueden hacerlo mediante donativos en línea o por transferencia bancaria a la cuenta habilitada por la Cruz Roja Mexicana para esta emergencia.

Institución: Cruz Roja Mexicana

Banco: BBVA

Cuenta: 0404040406

CLABE: 012180004040404062