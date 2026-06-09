¡No fue Winona! Revelan quién fue el verdadero e inolvidable amor de Johnny Depp

Durante años, la vida sentimental de Johnny Depp ha generado casi tanto interés como su carrera cinematográfica. Desde su mediático romance con Winona Ryder hasta la tormentosa relación con Amber Heard, el actor ha protagonizado algunas de las historias de amor más comentadas de Hollywood.

Sin embargo, una pregunta es constante entre sus seguidores: ¿quién fue realmente el gran amor de su vida? Aunque durante años muchos pensaron que la respuesta era Winona, el actor parece tener una opinión diferente.

¿Cuánto tiempo estuvo Winona con Johnny Depp?

La historia entre Johnny Depp y Winona Ryder comenzó en 1989 durante el estreno de la película Great Balls of Fire!. Según contó el propio actor en diversas entrevistas, fue un auténtico flechazo.

El romance juvenil entre Johnny Depp y Winona Ryder fue uno de los más icónicos de los años noventa. IMDb

Poco después iniciaron una relación que rápidamente captó la atención de los medios. La pareja se convirtió en símbolo de toda una generación cuando compartieron pantalla en Edward Scissorhands, cinta dirigida por Tim Burton que hoy es considerada un clásico.

El romance parecía destinado a durar para siempre. Depp incluso inmortalizó su amor con el famoso tatuaje "Winona Forever", una muestra pública de la intensidad de sus sentimientos.

En aquella época llegó a declarar que nunca había experimentado algo comparable a lo que sentía por la actriz. Sin embargo, la presión mediática, la fama y las circunstancias personales terminaron pasando factura. En 1993 anunciaron su separación tras cuatro años juntos.

La pareja se conoció en 1989 y consolidó su fama conjunta con Edward Scissorhands. IMDb

La ruptura fue dolorosa para ambos. El actor modificó posteriormente su tatuaje para convertirlo en "Wino Forever", mientras que Ryder ha reconocido en varias ocasiones el profundo impacto emocional que tuvo aquella separación.

A pesar del paso del tiempo, la actriz siempre ha hablado con cariño sobre su ex pareja e incluso salió en su defensa durante los procesos judiciales relacionados con Amber Heard, asegurando que nunca fue testigo de comportamientos violentos durante su relación.

¿Cuál fue el gran amor de Johnny Depp?

Pero si Winona representó la pasión juvenil, hubo otra mujer que, según el propio Depp, le enseñó lo que realmente significaba sentirse en casa. Se trata de Vanessa Paradis, con quien mantuvo una relación de 14 años y formó una familia.

La relación más larga y familiar del actor fue con Vanessa Paradis, con quien tuvo dos hijos. Grosby

La historia comenzó en 1998 durante el rodaje de The Ninth Gate en París. Depp recordó en una entrevista que quedó completamente cautivado al verla por primera vez.

Según sus palabras, primero observó su espalda y su cuello, y cuando ella se giró y vio sus ojos, sintió que su vida de soltero había terminado para siempre.

Un año después nació su primera hija, Lily-Rose Depp, y en 2002 llegó su hijo Jack. Para el actor, aquella etapa estuvo llena de estabilidad, tranquilidad y felicidad familiar.

Vanessa Paradis: la relación más larga y estable de Johnny Depp

Con el paso de los años, Depp ha sido cada vez más abierto al hablar de la importancia que tuvo Vanessa Paradis en su vida. Durante la inauguración de una exposición artística en Tokio, el actor describió esa relación como un "amor perfecto" y aseguró que conserva recuerdos extraordinarios de aquellos años.

Depp ha descrito esa etapa como un “amor perfecto” y la primera vez que sintió que tenía un hogar. Grosby

También recordó que, mientras Paradis realizaba giras y compromisos profesionales, él podía dedicarse plenamente a la crianza de sus hijos, una experiencia que considera una de las más enriquecedoras de toda su vida.

En otra entrevista confesó que la primera vez que sintió que tenía un verdadero hogar fue cuando vivía junto a Vanessa y sus hijos en el sur de Francia.

¿Por qué se separaron Johnny Depp y Vanessa Paradis?

Aunque la pareja anunció su separación en 2012, debido al desgaste natural de la relación y las largas temporadas que pasaban separados por motivos de trabajo, ambos mantuvieron una relación cordial.

Paradis incluso defendió públicamente al actor durante las polémicas legales que enfrentó años después, describiéndolo como una persona amable, generosa y un padre ejemplar. Mientras Depp continuó protagonizando titulares por su vida sentimental y sus batallas judiciales, Vanessa rehízo su vida y encontró estabilidad junto al escritor Samuel Benchetrit.

Hoy, al mirar hacia atrás, parece que el actor guarda un lugar especial para varias de las mujeres que marcaron su historia. Pero si se trata de señalar a quien le dio los años más felices, todo apunta a que el verdadero gran amor de Johnny Depp fue Vanessa Paradis.