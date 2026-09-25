¿Quién es Víctor Valverde, cantante baleado en Culiacán?

El cantante Víctor Valverde fue baleado durante un ataque armado registrado la noche del jueves 24 de septiembre en el restaurante aiPak, en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa.

El ataque ocurrió cerca de las 20:00 horas, cuando un grupo ingresó al restaurante de comida china y abrió fuego contra algunos comensales para luego huir a bordo de dos vehículos.

En los hechos, Valverde resultó herido junto a otras seis personas y una más perdió la vida. Los otros lesionados fueron identificados como:

Ángel “N”

Édgar Jair “N”

Israel “N”

Jair Eliseo “N”

María “N”

Rubén “N”

Los heridos, cuyas edades van de los 20 a los 32 años, fueron trasladados a diversos hospitales de Culiacán. Reportes locales indican que Víctor resultó con una herida de bala en el hombro izquierdo.

¿Quién es Víctor Valverde, cantante herido en ataque en Culiacán?

Víctor Valverde, cantante baleado en Culiacán. @victor_valverdeoficial

Víctor Valverde es un cantante y compositor originario de Sinaloa que ha ganado notoriedad dentro de la nueva generación de intérpretes de corridos y música regional mexicana. Nacido en El Dorado y criado en Culiacán, el artista comenzó a acercarse a la música desde adolescente y aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta, apoyándose en amigos y tutoriales de internet.

Su nombre cobró especial fuerza gracias a “El Mayor de los Ranas”, tema que escribió e interpreta junto con JR Torres. La canción, lanzada en 2024, tuvo una rápida expansión en plataformas digitales y llegó a colocarse durante varias semanas en las listas de Billboard. También existe una versión en vivo junto a Fidel Castro, vocalista de Grupo Marca Registrada, que contribuyó a ampliar la popularidad del tema.

Antes de consolidarse en la música, Valverde tuvo distintos trabajos mientras intentaba abrirse camino como cantante. De acuerdo con reportes de medios sinaloenses, se desempeñó como albañil, recolector de basura y pepenador. Fue alrededor de 2021 cuando decidió apostar de lleno por su proyecto musical y comenzó a publicar canciones y videos en redes sociales.

Entre sus principales influencias se encuentran figuras y agrupaciones de los corridos tradicionales, como Chalino Sánchez, Los Alegres del Barranco, Los Canelos de Durango, Los Cadetes y Sergio Vega.

Con el paso del tiempo también ha construido un repertorio propio con canciones como “Mamoncita”, “YMVP”, “Subí a la Blindada”, “Pum Pim Pam” e “Infiltrados”. En 2025 presentó el álbum Con Tokio.

Corrido “El Mayor de los Ranas”, su mayor éxito

Víctor Valverde, cantante baleado en Culiacán. @victor_valverdeoficial

El nombre de Valverde se puso en tendencia luego del ataque en donde resultó herido. El caso también generó interés por el contenido de “El Mayor de los Ranas”, pues distintas versiones han relacionado la canción con personajes del entorno de un cartel del crimen organizado.

El corrido de temática criminal gira alrededor de un grupo armado conocido como “Los Ranas”. La canción presenta a sus integrantes en medio de recorridos, operativos y enfrentamientos, mientras destaca conceptos como la lealtad, la jerarquía y la relación con quienes aparecen como sus superiores.

La letra utiliza elementos característicos de los llamados corridos bélicos, entre ellos referencias a armas, vehículos blindados, vigilancia y enfrentamientos.

El relato construye la imagen de un personaje que ocupa una posición de mando dentro del grupo y que es identificado precisamente como “El Mayor de los Ranas”.

Uno de los aspectos que más curiosidad ha generado es la identidad de la persona que habría inspirado la canción. Sin embargo, no existe una confirmación pública definitiva sobre quién es el personaje al que hace referencia el corrido.

Con el tiempo, “El Mayor de los Ranas” se convirtió en la canción con la que gran parte del público identifica a Víctor Valverde. Su popularidad también refleja el crecimiento que han tenido los corridos de temática bélica y criminal dentro de las plataformas digitales.

La última publicación de Valverde antes de resultar herido

Víctor Valverde, cantante baleado en Culiacán. @victor_valverdeoficial

Horas antes del ataque, Víctor Valverde había compartido contenido relacionado con su música en redes sociales. El cantante publicó una historia en Instagram en la que aparece dentro de una habitación, aparentemente de su casa. Vestido con una playera blanca y pantalón negro, aprovechó el momento para interpretar un fragmento de “Algobierno”, uno de sus temas más recientes.

El lanzamiento ya había sido promocionado por Valverde desde el 10 de septiembre, cuando publicó un video en el que adelantaba parte de la canción y anunciaba que ya estaba disponible para sus seguidores. En aquella publicación escribió:

Ya disponible mi Gente ALGOBIERNO. Jálense la greña de una pa', que sepan con cuántas papas se hace un caldo, ajua”.

Días antes, el cantante también había compartido otro adelanto para anunciar la llegada del tema.

Hay pa' que sepan y abran paso. Jálense la greña mi gente este 10 de septiembre, no andamos jugando Cholo”, escribió junto al material.

“Algobierno” fue estrenada durante septiembre y cuenta con la participación de Beto Vega.