Cantante Víctor Velarde, herido en ataque a balazos en restaurante en Culiacán; hay un muerto

El cantante de regional mexicano Víctor Velarde resultó herido en un ataque a balazos al interior de un restaurante, donde un hombre perdió la vida y otras seis personas fueron lesionadas, Tai Pak, ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, un grupo de hombres armados ingresó disparando en el restaurante de comida china, para luego darse a la fuga.

Una persona quedó sin vida en el lugar, mientras otras siete, entre ellas una mujer de la tercera edad, resultaron heridas. Algunas fueron trasladadas a recibir atención médica a bordo de patrullas de la Policía Municipal y otras en ambulancia de Cruz Roja, sin dar a conocer la gravedad de las lesiones.

Foto: Especial.

¿El ataque iba dirigido contra Víctor Velarde?

Sin embargo, se desconoce si el ataque era en contra del intérprete de “El Mayor de las Ranas”, el corrido que lo dio a conocer en septiembre de 2024. Víctor Velarde tiene una versión junto a JR Torres y otra en vivo con Marca Registrada.

El resto de sus canciones también hace alusión a la violencia, las cuales interpreta en solitario o junto a otros artistas del regional mexicano.

El ataque ocurrió por el Blvd. Enrique Sánchez Alonso, a poca distancia del sitio donde fue asesinado el creador de contenidos César Gastélum, apenas en agosto de este mismo año. La misma zona donde se encuentran las oficinas de la Fiscalía General del Estado.

Autoridades aseguran la zona y buscan a responsables

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que perdió la vida dentro del restaurante, pero algunos de los heridos señalaron haber estado cenando en distintas mesas, al momento del ataque.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó, a través de un comunicado que “Las autoridades ya controlaron la situación, la zona está asegurada y se encuentran desplegadas para la localización de los responsables. Se invita a la población evitar el lugar, atender las recomendaciones emitidas por las autoridades y mantenerse informados a través de las redes sociales institucionales y reportar de manera oportuna cualquier situación de emergencia al 9-1-1, así como realizar denuncias anónimas al 089”.

*mcam