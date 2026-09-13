Culiacán marcha por la paz: ciudadanos exigen un alto a la violencia y buscan a sus desaparecidos

Vestidos de blanco, con globos y pancartas, cientos de ciudadanos salieron este domingo a las calles de Culiacán para participar en la “Marcha de la Paz”, a dos años del inicio de una ola de violencia que ha dejado una estela de homicidios, desapariciones e inseguridad en Sinaloa.

La movilización comenzó en La Lomita, luego de una misa encabezada por el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez. Al finalizar la ceremonia, los participantes soltaron decenas de globos blancos y emprendieron su recorrido rumbo a la Catedral de Culiacán.

Durante la marcha, las familias y ciudadanos mostraron pancartas con mensajes como “Sinaloa ponte de pie”, “No más inocentes”, “SOS, salven al campo sinaloense”, “Queremos paz en Sinaloa” y “Prometieron paz, nos entregaron miedo”.

Uno de los momentos más sensibles de la movilización fue la presencia de familiares de personas desaparecidas, quienes llevaron fichas con sus fotografías y datos para exigir a las autoridades que intensifiquen su búsqueda.

Entre los casos recordados se encuentran los de David Antonio Ruelas y José Isaías Ibarra, quienes fueron vistos por última vez en marzo del año pasado cuando se dirigían al Colegio del Aire de Sinaloa.

En su mensaje, el obispo Jesús José Herrera Quiñónez llamó a la ciudadanía a mantener la unidad y buscar la reconciliación para hacer frente a las condiciones de inseguridad que atraviesa el estado.

Mientras el contingente avanzaba hacia el centro de la ciudad, se observó la presencia de elementos de la Guardia Nacional, al tiempo que más ciudadanos se sumaban a la protesta.

La marcha se convirtió así en un llamado colectivo de las familias sinaloenses: paz, seguridad y respuestas para quienes aún esperan el regreso de sus seres queridos.