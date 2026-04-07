¿Por qué llaman a Rain el hombre que “se robó la joya de Corea”? Esta es la historia 

Rain, cuyo nombre real es Jung Ji-hoon, se ha consolidado como uno de los artistas más queridos de la industria musical asiática. Su carrera abarca géneros como el K-pop, R&B, pop y hip-hop, y su talento no solo lo ha llevado a conquistar Corea del Sur, sino también a ganar reconocimiento internacional.

Además de su música, también ha destacado como actor en reconocidas producciones y recientemente volvió a llamar la atención del público con su aparición en la segunda temporada de la serie Bloodhounds (Sabuesos).

Pero lejos de su éxito profesional, existe un dato curioso que ha acompañado su fama durante años: muchos fans lo llaman, de forma divertida y cariñosa, “el hombre que se robó la joya de la nación”.

Si aún no sabes por qué, aquí te contamos la historia detrás de este apodo que mezcla romance y admiración.

¿Quién es Jung Ji-hoon?

Jung Ji-hoon, conocido mundialmente por su nombre artístico Rain, eligió este seudónimo inspirado en la melancolía e intensidad que transmitía su presencia escénica, algo que él mismo relacionaba con la lluvia. Desde entonces, el nombre se convirtió en su sello dentro de la industria del entretenimiento.

Nació el 25 de junio de 1982 en Seosan, Corea del Sur, y con el paso de los años se convirtió en uno de los artistas más influyentes del entretenimiento coreano.

Además de su exitosa carrera musical, Rain ha participado en diversos K-dramas y series populares como Princess Hours, Kingdom y Jirisan.

Recientemente volvió a aparecer en la segunda temporada de Bloodhounds, donde interpreta al villano Baek Jeong, un personaje que se enfrenta directamente con los protagonistas de la historia.

¿Quién es Rain y por qué dicen que se “robó la joya de Corea”? Foto: IG / rain_oppa

Rain, el hombre que “se robó la joya de Corea”

Aunque su carrera lo ha consolidado como uno de los artistas más influyentes del entretenimiento coreano, también existe una forma muy peculiar y cariñosa de referirse a él.

Muchos fans lo llaman “el hombre que se robó la joya de la nación”, un apodo que nació tras su matrimonio con la famosa actriz Kim Tae-hee.

La actriz es considerada por muchos coreanos como una de las celebridades más bellas y admiradas del país. Debido a su popularidad, talento y elegancia, en Corea del Sur se le ha llegado a llamar “la joya de la nación”.

Por ello, cuando Rain se casó con ella, los fans comenzaron a bromear diciendo que el cantante “se robó la joya de Corea”, una expresión que en realidad refleja el cariño y admiración hacia la pareja.

Kim Tae-hee y Rain

Kim Tae-hee y Rain se conocieron en 2011 durante la filmación de un comercial para la plataforma de comercio electrónico Coupang.

Aunque en ese momento solo coincidieron por trabajo, con el tiempo su relación evolucionó hasta convertirse en una historia de amor que captó la atención del público.

Finalmente, la pareja se casó en enero de 2017 en una ceremonia privada en Corea del Sur, rodeados de familiares, amigos cercanos y seres queridos.

¿Quién es Kim Tae-hee?

Kim Tae-hee nació el 29 de marzo de 1980 en Corea del Sur. Inició su carrera como modelo publicitaria en el año 2000 y, poco después, dio el salto a la actuación.

Con el tiempo se convirtió en una de las actrices más populares del país siendo Stairway to Heaven, producción que la catapultó a la fama internacional.

Además de su talento frente a las cámaras, también es reconocida por su trayectoria académica, ya que estudió en la prestigiosa Universidad Nacional de Seúl (SNU), considerada una de las mejores universidades del país.

Sin duda, Rain no solo es admirado por su talento como cantante y actor, sino también por su historia de amor con Kim Tae-hee, una de las actrices más queridas de Corea del Sur.

Y aunque el apodo de “el hombre que se robó la joya de Corea” nació como una broma entre fans, hoy se ha convertido en una forma divertida de recordar una de las parejas más queridas del entretenimiento coreano.