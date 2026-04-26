Stuart Fails to Save the Universe: el homenaje a los fans que arrasó en CCXPMX 2026

Parece solo un spin-off más, pero pertenece a una serie donde todos los presentes se ven reflejados. Como los protagonistas de The Big Bang Theory, muchos se consideran “nerds” que aman las franquicias cinematográficas, disfrutan disfrazarse y acudir —como la tarde de este domingo en la CCXP México— a convenciones.

Y es que Sheldon y Leonard ya lo hacían en la serie original, se disfrazaban y presumían, como las 3 mil personas presentes en el Thunder Stage, saber más de una franquicia que de otra; ver quién tenía el mejor disfraz o quién era el más fan entre los fans.

De personaje secundario a protagonista

Esa sátira, que terminó siendo un homenaje a la cultura popular, impactó tanto que The Big Bang Theory se convirtió en una franquicia en sí misma. Ahora da un paso más con Stuart Fails to Save the Universe.

La nueva serie pone al frente a Stuart, el personaje que durante años permaneció al margen como el encargado de la tienda de cómics y que ahora toma el papel principal.

Nunca me incomodó, en realidad, ser el personaje que estaba en la tienda de cómics, porque siempre paso tiempo en esos lugares; creo que, como para muchos de aquí, es mi lugar seguro, así que para el personaje era algo muy natural, confesó Kevin Sussman, quien fue el más aplaudido al llegar al escenario.

Un cruce de universos en CCXPMX 2026

Todo ocurrió en medio de un cruce de universos. Los fans aún no soltaban sus sables de luz tras ver a Pedro Pascal presentar The Mandalorian & Grogu, cuando apareció una historia que no gira alrededor de grandes héroes, sino de quienes siempre estuvieron en segundo plano.

Protagonistas de la serie "Stuart Fails to Save the Universe", se presentaron en el Omelett Stage como parte de las actividades de la CCXPMX en su tercer día. Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro

La tienda de cómics como punto de partida

Ahora, la tienda dejará de ser —como se pudo ver en los avances oficiales— una escenografía secundaria donde ocurren cosas para otros personajes, y se convertirá en el eje de la historia.

Todo comienza cuando Stuart comete un error con un artefacto de Sheldon, lo que lo obliga a enfrentar una misión inesperada, salvar el universo.

Es emocionante tener nuestra historia, pero sin soltar esas cosas que volvieron a la serie de origen tan única e importante, explicó Lauren Lapkus, quien arrancó risas y aplausos con cada intervención.

Una conexión directa con los fans

El panel dejó claro que existe un entendimiento mutuo entre los actores y la audiencia. Al final, los protagonistas también son coleccionistas y fanáticos, lo que facilitó la conexión con el público durante el último día de la CCXP, donde la euforia creció respecto a jornadas anteriores.

Yo tengo muchos más Funko Pops de los que tendría una persona promedio de 50 años, bromeó Kevin Sussman.

Me gusta jugar juegos de mesa en el celular. Todos los días tengo que hacer Wordle y crucigramas del New York Times. Es muy importante, añadió, provocando risas entre los asistentes.

Protagonistas de la serie "Stuart Fails to Save the Universe", se presentaron en el Omelett Stage como parte de las actividades de la CCXPMX en su tercer día. Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro

El futuro del universo Big Bang

Esto seguirá siendo divertido por eso, porque es la esencia de este programa; entendemos lo que son los fans, lo que viven, y creemos que se van a enganchar, concluyeron los protagonistas.

El panel cerró entre aplausos, firmas en el mural del evento y miles de máscaras de Stuart, confirmando que este spin-off no solo expande una historia, sino que también celebra a quienes la han hecho posible: los fans.