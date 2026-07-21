¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se casaron? La cantante responde

Los rumores sobre una supuesta boda entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez comenzaron a circular en los últimos días y rápidamente despertaron la curiosidad de sus seguidores.

La pareja, que desde hace tiempo acapara la atención del público, finalmente habló del tema y puso fin a las especulaciones.

Durante una entrevista, la actriz y cantante explicó que no se ha casado con el comediante de La Cotorrisa. Sin embargo, reconoció que ambos han hablado sobre la posibilidad de llegar al altar y que no descartan hacerlo más adelante.

Susana Zabaleta aclaró que no se ha casado con Ricardo Pérez y explicó cómo imaginan una posible boda en el futuro. IG ricardomedijo

Susana Zabaleta habla sobre la posibilidad de casarse con Ricardo Pérez

Susana Zabaleta negó que ya hubiera celebrado un matrimonio con Ricardo Pérez, aunque admitió que la idea sí les ha pasado por la cabeza.

La cantante explicó que los dos disfrutan imaginar cómo sería ese momento y que, si algún día deciden casarse, prefieren hacerlo de una manera mucho más relajada que una boda tradicional.

Más que pensar en una gran celebración, la pareja visualiza un evento pequeño.

Según contó Susana Zabaleta, les gustaría compartir ese día únicamente con sus amigos más cercanos, en un ambiente íntimo y sin demasiados protocolos.

Incluso reveló un detalle que provocó risas durante la entrevista: José Luis Slobotzky, compañero de Ricardo Pérez en La Cotorrisa, sería el encargado de oficiar la ceremonia.

Aunque lo dijo entre bromas, la confesión dejó ver la cercanía que mantienen con el comediante.

La cantante habló sobre los rumores de una boda con Ricardo Pérez, comediante de La Cotorrisa. IG ricardomedijo

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez son una de las parejas más comentadas del espectáculo

Desde que hicieron pública su relación, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez han despertado el interés del público.

Parte de la atención se debe a que ambos provienen de generaciones y trayectorias muy distintas. Mientras Zabaleta ha construido una carrera como cantante y actriz durante más de tres décadas, Ricardo Pérez se consolidó como uno de los comediantes más populares de México gracias a La Cotorrisa, uno de los podcasts más escuchados del país.

Con el paso de los meses, ambos han compartido momentos de su relación en entrevistas y redes sociales, mostrando una dinámica relajada y con mucho sentido del humor.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez mantienen una de las relaciones más comentadas del espectáculo mexicano desde que hicieron público su noviazgo. IG ricardomedijo

Así comenzó la historia de amor entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

Aunque hoy son una de las parejas más comentadas del espectáculo mexicano, su historia comenzó de una forma mucho más sencilla.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se conocieron durante las grabaciones de Divina Comida, programa de HBO en el que coincidieron junto a Eduardo Videgaray y José Luis Slobotzky.

Lo que empezó como una convivencia entre colegas continuó fuera de las cámaras, donde descubrieron intereses en común y una conexión que fue creciendo con el paso de las semanas.

En entrevistas posteriores, ambos han contado que prefirieron mantener el romance en privado antes de hacerlo público. Esa decisión les permitió conocer mejor la relación lejos de la atención mediática.

Ricardo Pérez ha contado que desde el primer encuentro quedó sorprendido por la personalidad de Susana, mientras que la cantante ha explicado que el comediante la conquistó por su sentido del humor, su inteligencia y la tranquilidad que encontró a su lado.

Cuando finalmente confirmaron su noviazgo, la diferencia de edad entre ambos generó comentarios en redes sociales. Sin embargo, los dos han respondido en distintas ocasiones que nunca ha sido un tema importante dentro de su relación y que prefieren enfocarse en la etapa que viven juntos.