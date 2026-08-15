“El invencible verano de Liliana” llegará a Netflix: una historia de memoria y búsqueda de justicia

A través de un documental basado en el libro homónimo El invencible verano de Liliana la historia de Liliana Rivera Garza, una joven asesinada por su exnovio, llegará a Netflix.

Una obra escrita por su hermana, la autora Cristina Rivera Garza, en la que la producción llevará a la pantalla cómo fue para ella reconstruir la vida de Liliana, y por medio del cual, busca visibilizar la violencia que viven muchas mujeres y el largo camino que enfrentan sus familias en la búsqueda de justicia.

El anuncio formó parte de los contenidos que Netflix adelantó con motivo del Día del Cine Mexicano, que se conmemora cada 15 de agosto. Así como la propia autora quien compartió en su redes que pronto llegará el documental al streaming.

¿Qué es el libro "El invencible verano de Liliana"?

El invencible verano de Liliana fue escrito por Cristina Rivera Garza, quien emprendió una investigación para reconstruir la memoria de su hermana menor y conocer más sobre lo que ocurrió antes de su feminicidio.

Para hacerlo, recurrió a sus diarios, cartas y testimonios de personas que la conocieron, con el propósito de recuperar no solo las circunstancias de su muerte, sino también la vida, sueños y personalidad de Liliana.

El trabajo de investigación se extendió durante décadas y, finalmente, el libro fue publicado en 2021, convirtiéndose también en una reflexión sobre el camino que enfrentan las familias de víctimas de feminicidio cuando buscan respuestas y justicia.

La obra también señala los obstáculos, las trabas y la impunidad que pueden rodear los procesos de investigación, así como la importancia de contar con herramientas para nombrar y reconocer la violencia contra las mujeres.

Documental El invencible verano de Liliana: así llegará a Netflix

A cinco años de la publicación del libro, la historia de Liliana llegará al streaming con una adaptación documental que busca entrelazar memoria e investigación.

De acuerdo con Netflix, la producción mostrará cómo la falta de un lenguaje para nombrar la violencia contribuyó durante décadas al silencio y a la impunidad alrededor de estos casos.

El documental será dirigido por Inna Payán y Samuel Kishi y retomará la historia de Liliana desde una mirada que pone en el centro su memoria y la búsqueda de justicia que emprendió su familia.

¿Cuáles son las críticas al libro "El invencible verano de Liliana"?

Desde su publicación, El invencible verano de Liliana ha recibido una importante respuesta por parte de la crítica y distintos reconocimientos literarios.

Entre ellos destaca el Premio Pulitzer 2024 en la categoría de Memoria o Autobiografía, además del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2021 y el Premio Rodolfo Walsh.

Estos reconocimientos han contribuido a que la historia de Liliana llegue a nuevos lectores y a que el libro se convierta también en una obra que invita a reflexionar sobre la violencia contra las mujeres y la búsqueda de justicia.

El invencible verano de Liliana también llegará al teatro

La historia de Liliana también ha trascendido las páginas del libro para llegar al escenario teatral, en una puesta en escena dirigida por Amaranta Osorio y Juan Carlos Fisher, con la participación de la actriz Cecilia Suárez.

La obra tendrá presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. En la capital del país se presentará del 10 al 20 de diciembre de 2026 en el Teatro del Bosque Julio Castillo, dentro del Centro Cultural del Bosque.

Tanto el libro como sus adaptaciones buscan mantener viva la memoria de Liliana y mostrar la importancia de continuar hablando sobre la violencia contra las mujeres, así como del largo y complejo camino que enfrentan las familias en su búsqueda de justicia.