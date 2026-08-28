¿Quién es Mette-Marit? Nueva reina consorte de Noruega tras la muerte del rey Harald V

Tras la muerte del rey Harald V de Noruega, el trono lo asumió su hijo mayor, el príncipe heredero Haakon Magnus, por lo que su esposa, Mette-Marit, se convirtió en la nueva reina consorte.

Por su parte, la reina Sonja, viuda de Harald V, conservará su dignidad y seguirá siendo una figura de la familia real, pero ya no será la reina consorte del monarca reinante, aunque por su trayectoria desde 1991 y su larga experiencia como reina, podría continuar participando en determinadas actividades de la Casa Real. En términos habituales pasa a ser reina viuda o reina madre.

Ella es Mette-Marit, nueva reina consorte de Noruega

Mette-Marit, la nueva reina consorte de Noruega. @Kongehuset

Mette-Marit de Noruega se convirtió este 28 de agosto de 2026 en la nueva reina consorte de Noruega, tras la muerte del rey Harald V y el ascenso al trono de su esposo, Haakon VIII.

Mette-Marit Tjessem Høiby nació el 19 de agosto de 1973 en Kristiansand, Noruega, por lo que tiene 53 años. Antes de entrar a la familia real no pertenecía a la aristocracia ni a una familia noble. Su historia llamó especialmente la atención porque, antes de casarse con Haakon, era madre soltera de un hijo, Marius Borg Høiby.

Mette-Marit creció en el barrio de Vågsbygd como la menor de cuatro hermanos. Su padre, Sven Olaf Bjarte Høiby, era periodista y su madre, Marit Tjessem, trabajó como funcionaria.

La ahora reina consorte de Noruega estudió en la escuela Slettheia y posteriormente en Kristiansand Katedralskole, donde terminó su educación secundaria en 1994. Durante esa etapa pasó un año como estudiante de intercambio en Australia, una experiencia que le permitió vivir fuera de Noruega. Después comenzó a tomar cursos universitarios, entre ellos química y tecnología de la información en la Universidad de Agder, y posteriormente estudió en la Universidad de Oslo.

Antes de conocer a Haakon, Mette-Marit ya era madre. Su hijo, Marius Borg Høiby, nació en 1997, fruto de una relación anterior.

Su historia de amor con Haakon, el nuevo rey de Noruega

Mette-Marit, la nueva reina consorte de Noruega. @Kongehuset

Mette-Marit conoció al príncipe heredero Haakon Magnus en la escena musical de Noruega. Los dos se conocieron en la década de 1990 y posteriormente volvieron a encontrarse y comenzaron una relación en 1999. Para entonces, Haakon tenía 26 años y Mette-Marit también.

La relación entre Mette-Marit y Haakon rápidamente se hizo pública y provocó un intenso debate en Noruega precisamente por el pasado de ella y por el hecho de que era madre soltera.

Pese a todo, el romance prosperó. Haakon y Mette-Marit se comprometieron en diciembre de 2000 y se casaron el 25 de agosto de 2001 en la Catedral de Oslo. A partir de ese momento ella dejó atrás su vida como ciudadana común para convertirse en princesa heredera de Noruega y, ahora, tras la llegada de Haakon al trono, en reina consorte.

El matrimonio tuvo dos hijos: la princesa Ingrid Alexandra, nacida en 2004, y el príncipe Sverre Magnus, nacido en 2005. Ingrid Alexandra, de 22 años, es ahora la heredera del trono después de su padre, mientras que Sverre Magnus ocupa el siguiente lugar. En tanto, Marius, el hijo que Mette-Marit tuvo antes de su matrimonio, forma parte de la familia, pero no pertenece a la línea de sucesión.

Polémicas por vínculo con Epstein y problemas legales de su hijo

Mette-Marit, llega al trono en medio de controversias relacionadas tanto con su pasado como con su familia. Entre ellas destaca su vínculo con Jeffrey Epstein, con quien mantuvo contacto entre 2011 y 2014. La publicación de nuevos documentos en 2026 reveló que la relación fue más cercana y prolongada de lo que se conocía, incluyendo encuentros y una visita a la residencia de Epstein en Palm Beach. Mette-Marit ha reconocido que fue un error relacionarse con él, ha expresado arrepentimiento y asegura que fue manipulada.

Aunque Mette-Marit no ha sido acusada de participar en los delitos cometidos por Epstein, su relación con él ha generado cuestionamientos sobre su criterio, especialmente porque continuó teniendo contacto con el financiero después de que ya existían antecedentes sobre sus delitos sexuales.

A esta situación se suma el caso de Marius Borg Høiby, su hijo que no pertenece a la línea de sucesión ni desempeña funciones oficiales. En junio de 2026 fue condenado en Oslo a cuatro años de prisión por dos violaciones, violencia doméstica y otros delitos. Marius negó las acusaciones de violación, aunque admitió algunos delitos menores durante el proceso.

La defensa de Marius apeló la condena, por lo que el caso todavía no ha concluido. Mientras se resuelve el recurso, cumple la medida cautelar bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica.

Asimismo, la llegada al trono de Mette-Marit ocurre en un momento complicado, pues atraviesa problemas de salud relacionados con una enfermedad pulmonar crónica y recientemente fue incluida en una lista de espera para un trasplante de pulmón.

¿De qué murió el rey Harald V de Noruega?

El rey Harald V de Noruega murió este 28 de agosto de 2026, a los 89 años, en el Hospital Universitario de Oslo, donde permanecía internado desde hacía varios días. El Palacio Real informó que el monarca falleció pacíficamente a las 6:35 de la mañana, hora local.

Su estado de salud se había deteriorado debido a una anemia hemolítica, un trastorno de la sangre que estaba siendo tratado con corticoides. Durante su hospitalización, Harald desarrolló además una infección bacteriana en el torrente sanguíneo, lo que agravó su condición. Un día antes de su fallecimiento, el Palacio Real había informado que el estado del monarca era “muy grave”.

En los últimos años, Harald V había enfrentado diversos problemas de salud y había sido hospitalizado en varias ocasiones. A pesar de ello, continuó desempeñando sus funciones como rey y participando en actividades oficiales mientras su condición se lo permitió, hasta que el reciente deterioro de su salud le impidió continuar con sus labores.