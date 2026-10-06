"El hombre más afortunado": Así celebraron su aniversario Barack y Michelle Obama

Barack y Michelle Obama volvieron a celebrar una fecha muy especial de su historia de amor. El 3 de octubre, la pareja cumplió 34 años de matrimonio y, como ya es tradición, recurrió a las redes para compartir con sus seguidores algunos de los recuerdos que han construido desde aquella boda en Chicago.

Barack Obama se declara “el hombre más afortunado” junto a Michelle

El expresidente de Estados Unidos fue quien abrió la celebración con una fotografía reciente junto a su esposa. En la imagen, ambos aparecen sonrientes y cariñosos, mientras que el mensaje que la acompaña deja clara la admiración que Barack continúa sintiendo por Michelle.

El expresidente de Estados Unidos volvió a declararse “el hombre más afortunado del mundo” por compartir su vida con Michelle Obama. IG michelleobama

¡Feliz aniversario, Michelle! Sigo siendo el hombre más afortunado del mundo por estar contigo”, escribió el político, una breve pero contundente declaración con la que celebró más de tres décadas de vida en pareja.

Michelle Obama recuerda los momentos más importantes de su matrimonio

Michelle también quiso conmemorar la fecha y eligió una manera mucho más nostálgica. La ex primera dama publicó un video que reúne fotografías de distintas etapas de su relación: desde su boda en 1992, pasando por los años que vivieron en la Casa Blanca, hasta momentos más recientes de su vida familiar.

Michelle Obama conmemoró su aniversario con un video que reúne fotografías desde su boda en 1992 hasta diferentes etapas de su vida en pareja. IG michelleobama

Cada día que pasa me gusta más y más estar contigo. Feliz aniversario, Barack. Brindemos por muchos, muchos años más de alegría, risas y recuerdos por venir”, escribió Michelle junto a la recopilación de imágenes.

Así comenzó la historia de amor de Barack y Michelle Obama

La historia de Barack y Michelle Obama comenzó varios años antes de convertirse en una de las parejas más conocidas de Estados Unidos. Ambos se conocieron en 1989, cuando trabajaban en el despacho de abogados Sidley Austin, en Chicago.

Michelle tenía entonces 25 años y Barack, 27. Ella era asociada del prestigioso bufete y fue asignada como mentora de quien posteriormente se convertiría en su esposo. Aunque inicialmente mantuvieron cierta cautela por tratarse de compañeros de trabajo, la relación pronto comenzó a transformarse.

Después de varias citas y de conocerse mejor, decidieron dar el siguiente paso. Tres años después de aquel primer encuentro, el 3 de octubre de 1992, se casaron en Chicago.

Con el paso del tiempo llegaron también sus dos hijas, Malia y Sasha, y una nueva etapa para la familia. La carrera política de Barack llevó a los Obama hasta la Casa Blanca, donde vivieron ocho años bajo una enorme atención mediática.

La pareja ha construido una familia junto a sus hijas, Malia y Sasha, además de atravesar una de las etapas más públicas de su matrimonio en la Casa Blanca. IG BarackObama

Las crisis que han superado Barack y Michelle Obama como pareja

Aunque durante años han sido vistos como una de las parejas más sólidas de la vida pública estadounidense, Barack y Michelle han reconocido que su matrimonio no ha estado libre de dificultades.

En 2025, incluso circularon numerosos rumores sobre una supuesta crisis entre ambos. Sin embargo, las declaraciones que posteriormente hicieron ayudaron a mostrar otra perspectiva: la de una pareja que ha atravesado momentos complicados, pero que ha encontrado la manera de seguir adelante.

Los Obama también han reconocido que su relación ha enfrentado momentos difíciles, especialmente durante los años en que estuvieron bajo constante atención mediática. | IG barackobama

Durante una conversación en IMO (In My Opinion), el pódcast que Michelle conduce junto a su hermano Craig Robinson, Barack habló abiertamente sobre el papel que su esposa ha tenido en su vida.

Michelle me trajo de vuelta, estuve un tiempo en la cuerda floja”, reconoció el expresidente.

Michelle también ha hablado sobre los altibajos de su matrimonio y sobre todo lo que han aprendido a lo largo de los años.

Hemos pasado por momentos muy difíciles. Pero también nos hemos divertido mucho, hemos vivido grandes aventuras, y me he convertido en una mejor persona gracias al hombre con el que estoy casada”, expresó.

En otra conversación, Barack ha destacado de Michelle cualidades como su integridad, carácter, inteligencia y valores, además de reconocer que su presencia lo impulsó a convertirse en una mejor persona.

Por su parte, Michelle ha explicado que ambos funcionan como un contrapeso y que Barack también influyó en la manera en que imaginaba su futuro profesional y personal.

Él me dio el valor. Fue mi apoyo”, señaló.

Así, a 34 años de aquella boda en Chicago, los Obama celebran una historia en la que Barack parece tenerlo claro: después de todo este tiempo, continúa considerándose “el hombre más afortunado del mundo” por compartir su vida con ella.