Shakira y Piqué vuelven a tribunales por el régimen de visitas de sus hijos; esto pide la cantante

Cuatro años después de anunciar su separación, Shakira y Gerard Piqué volvieron a encontrarse este martes en los tribunales de Barcelona para solicitar una revisión del acuerdo que regula las visitas y los desplazamientos de sus hijos, Milan y Sasha.

Shakira, quien se encuentra en plena serie de conciertos en Madrid, solicitó reducir los viajes transatlánticos de corta estancia de los menores entre Miami, donde viven con ella, y Barcelona, donde reside el padre, "para proteger su bienestar emocional, físico y académico", según explicaron sus representantes legales en un comunicado.

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Para ello, propone que sea Piqué quien se desplace a Miami en los periodos vacacionales de pocos días, facilitando que los menores puedan "mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar", agregan.

Con su petición, la cantante "no pretende reducir el tiempo que los niños comparten con su padre", subraya sin embargo la nota.

Shakira y Piqué revelaron en 2011 su relación sentimental, de la que después nacerían dos hijos, Milan y Sasha, en 2013 y 2015. Tras más de una década juntos conviviendo mayormente en Barcelona, la pareja anunció su separación en junio de 2022.

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Unos meses después, alcanzaron un acuerdo para la custodia de sus hijos, tras el cual la artista dejó Barcelona y se trasladó a vivir con los niños a Miami. Piqué, por su parte, dispone de varios días al mes y vacaciones para estar con ellos.

La estrella de Barranquilla, de 49 años, se encuentra cerrando su exitosa gira mundial en Madrid, donde el 18 de septiembre arrancó una serie de 13 conciertos que se extenderán hasta el 12 de octubre, tras anunciar el lunes esta última fecha adicional.

Live Nation ha construido para la ocasión un "estadio Shakira", un recinto efímero en el sur de Madrid con capacidad para unas 50.000 personas.

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La intérprete de éxitos como "Hips Don't Lie" o "Waka Waka" inició en febrero de 2025 esta gira mundial bautizada "Las Mujeres Ya No Lloran", título de su álbum lanzado en 2024, que incluye la famosa canción que grabó con el productor argentino Bizarrap y en la que alude a su separación de Gerard Piqué.

Con información de AFP.