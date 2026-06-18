¿Quién es Florencia Peña? La conductora que anunció la falsa muerte del papá de Messi

La actriz y presentadora argentina Florencia Peña desató un escándalo internacional tras anunciar la falsa muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi. La conductora comunicó la noticia durante una transmisión en vivo y provocó un sismo mediático en plena fiebre mundialista. Horas después, la familia del jugador desmintió la información categóricamente.

Ante la ola de críticas globales, la comediante ofreció disculpas públicas entre lágrimas frente a los reporteros y asumió su responsabilidad. Mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, la presentadora anunció su renuncia definitiva a la plataforma Luzu TV. La actriz detalló que el equipo de producción le brindó el dato erróneo a través del auricular apuntándolo como un hecho verificado.

Lionel Messi entrenando con Argentina. REUTERS

"Estoy muy avergonzada de ser el vehículo para este dolor", escribió la argentina en su cuenta oficial para dirigirse a la familia Messi. La animadora reconoció que confió ciegamente en las indicaciones de su equipo de trabajo, pero aceptó su falta de rigor periodístico. Este error editorial la obligó a dar un paso al costado y abandonar su programa actual.

De la actuación a la polémica en internet

Florencia Peña nació el 7 de noviembre de 1974 en la localidad de Claypole, Buenos Aires, e inició su carrera artística desde la infancia. La actriz debutó en la pantalla chica con el programa infantil Festilindo y saltó a la fama en 1992 con la exitosa serie Son de Diez. El público sudamericano la reconoce principalmente por su faceta cómica y actoral, muy alejada de las mesas de noticias.

Florencia Peña también es actriz. Foto de IG: Florencia Peña

Su consagración absoluta en la televisión argentina llegó con sus papeles protagónicos en comedias de situación de alto rating. Los espectadores recuerdan su interpretación de Florencia Finkel en La niñera y, sobre todo, su icónico rol como Mónica "Moni" Argento en Casados con hijos. Estos trabajos consolidaron su imagen como una de las figuras más populares del entretenimiento rioplatense.

La trayectoria de la comediante abarca las principales cadenas de televisión abierta de su país natal. La artista participó en producciones de Telefe, El Trece, América TV y la TV Pública, combinando proyectos de ficción con la conducción de revistas matutinas. Programas como Flor de Equipo y La Pu@ Ama demostraron su capacidad para liderar emisiones de variedades.

El debate sobre la formación profesional

En diciembre de 2025, la conductora firmó un contrato para sumarse a Luzu TV, el popular canal de streaming fundado por Nico Occhiato. La empresa la emparejó con el reconocido presentador Marley para encabezar el formato El show del verano. Este proyecto representó su gran salto a las plataformas digitales masivas antes del abrupto final por el escándalo deportivo.

Florencia Peña es un rostro muy reconocido en Argentina. Foto de IG: Florencia Peña

La crisis mediática reabrió el debate sobre su formación académica y los límites entre el entretenimiento y el periodismo puro. En 2023, la propia actriz confesó que nunca terminó la educación preparatoria al reprobar las materias de química y matemáticas. La famosa tampoco asistió a un conservatorio oficial y aprendió actuación mediante clases particulares durante su juventud.

La difusión de la noticia falsa sobre el representante de Lionel Messi generó una ola de cuestionamientos sobre la responsabilidad frente a los micrófonos. Los usuarios de redes sociales criticaron severamente la falta de protocolos de verificación en las nuevas plataformas de streaming. El incidente marcó un precedente sobre el manejo de información sensible en formatos de entretenimiento digital.