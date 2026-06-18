Alerta en el Mundial 2026: Ataque armado en Kansas City cerca de fans de Messi

Las autoridades de la policía de Kansas City, Missouri, reportaron tiroteos ocurridos el martes entre las 18:00 y las 18:30 horas, los cuales causaron el deceso de un hombre y lesiones a cuatro personas, entre ellos un chofer que movilizaba a fanáticos de la Selección de Argentina, equipo que inició su participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con tres anotaciones de Lionel Messi.

El Departamento de Policía local señaló a un hombre de 22 años como el sospechoso de ejecutar las agresiones, según reportaron diversos medios de comunicación locales. Los cinco incidentes se registraron en un perímetro de ocho kilómetros, específicamente en sectores de las autopistas interestatales 70 y 670, a una distancia de 6.5 kilómetros del recinto deportivo donde se realizaba el encuentro del torneo de la FIFA.

Dos ciudadanos de origen estadunidense que ocupaban el automóvil del servicio de transporte declararon ante las autoridades que un vehículo se emparejó a su unidad y realizó dos detonaciones de arma de fuego, hiriendo al conductor en la pierna. Tras acudir a la delegación a presentar su testimonio, los pasajeros fueron conducidos al recinto deportivo en vehículos oficiales.

Lionel Messi inició el Mundial con tres goles Reuters

Los reportes médicos indicaron que el estado de salud del chofer no presenta riesgo de deceso, mientras que otro de los adultos lesionados permanece en un hospital con heridas que comprometen la vida. Respecto a la persona fallecida, la policía la localizó en Truman Road en el interior de un automóvil impactado contra un poste de servicios, donde el personal de salud confirmó una lesión por proyectil.

La zona de Kansas City ha sido elegida como uno de los epicentros del Mundial 2026 y la base de la Selección de Argentina de Lionel Messi. El incidente es el segundo en menos de un mes cercano a uno de los cuarteles de uno de los equipos; a inicios del mes se registró un tiroteo cercano a la sede del equipo de Inglaterra.

Próximo partido de Argentina: fecha y sede

La selección de Argentina disputará su segundo encuentro correspondiente a la fase de grupos del torneo mundial el lunes 22 de junio de 2026. El partido ante el representativo de Austria se llevará a cabo en las instalaciones del Estadio de Dallas.