Papá de Messi se recupera; familia expresa malestar

Jorge Messi, papá de Lionel, se recupera y evoluciona favorablemente de la situación de salud por la que atraviesa. La familia comunicó que se encuentra bajo seguimiento médico y aclaró los rumores sobre el estado de salud.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, indicó el comunicado, sin ofrecer detalles de la enfermedad que padece Jorge Messi.

El papá de Lionel Messi se encuentra bajo seguimiento médico Reuters

En el duelo entre Argentina y Argelia, Lionel Messi marcó el primer gol, pero lo que llamó la atención fue que se quebró en llanto. Tras el partido, el argentino explicó que había pasado momentos difíciles en los últimos días.

Asimismo, la familia Messi expresó su malestar hacia la forma en cómo algunas personas han tratado una situación privada y familiar.

El comunicado que sacó la familia Messi Captura de pantalla

“La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, indicó.

A su vez, pidieron responsabilidad, prudencia y humanidad, debido a que la salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían de ser objeto de especulación ni de interés mediático “irresponsable”.