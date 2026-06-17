Se revela el grave motivo del llanto de Messi tras su gol con Argentina

Lionel Messi brilló una vez más con la Selección Argentina al anotar un hat-trick en el debut ante Argelia, alcanzando su partido número 200 con la Albiceleste y empatando el récord de goles en Copas del Mundo.

El capitán argentino demostró que, a sus 38 años, sigue siendo decisivo y emocionalmente comprometido con la camiseta.

Un año después de su primer gol en un Mundial, Messi marco un triplete e igualó el récord de máximo goleador de los Mundiales del alemán Miroslav Klose, con 16 AFP

Sin embargo, ayer preocupó a todos sus aficionados al llorar desconsoladamente tras su primer gol, un momento que trascendió más allá de lo deportivo.

¿Por qué Messi lloró tras marcar gol con Argentina?

En conferencia de prensa, el propio Messi reconoció que atravesaba “días difíciles y complicados, algo totalmente ajeno a lo deportivo”, por ello, rompió en llanto cuando anotó su primer gol con Argentina en este Mundial.

Y hoy se ha revelado el grave motivo. De acuerdo al periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el padre de Leo, Jorge Messi, se encuentra muy delicado de salud, y esa es la principal razón por la que el ‘10’ lloró tras su gol.

Feinmann detalló que Jorge Messi arrastra un problema bastante grave desde hace varios meses, incluso desde el año pasado, y que esta semana se produjeron complicaciones que agravaron su estado.

Jorge Messi ha enfrentado consultas médicas relacionadas con cuestiones cardiovasculares y neurológicas, y continúa con estudios en Rosario, según trascendidos.

La familia mantiene un hermetismo absoluto sobre los detalles médicos, pero el agravamiento reciente habría sido el detonante de la profunda emoción del capitán.

Feinmann destacó que el problema de salud del padre es serio y que la situación se ha intensificado recientemente, lo que explica la vulnerabilidad mostrada por el 10 ante millones de espectadores.

Lionel Messi se convirtió en el futbolista más veterano en anotar 'hat-trick' en un Mundial. Mexsport

El padre de Messi, un pilar en su vida y carrera

El padre de Messi ha sido muy importante en su vida y su carrera. Jorge Messi no solo es su gran pilar emocional, sino también su representante y la figura clave que lo acompañó desde sus inicios.

Fue él quien tomó la decisión de mudarse con toda la familia a Barcelona cuando Leo era solo un niño para que pudiera tratar su problema de crecimiento en La Masia, confiando en el proyecto del club catalán.

A lo largo de los años, Jorge ha estado al lado de su hijo en cada paso importante: negociaciones contractuales, momentos de crisis y los grandes triunfos.