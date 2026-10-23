¿Quién es Édgar Bahena, el novio de Kate del Castillo?

La actriz Kate del Castillo mantiene una relación sentimental con Édgar Bahena, un director de fotografía mexicano con quien comparte su pasión por el séptimo arte. Aunque la protagonista de "La Reina del Sur", suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, en algunas entrevistas ha revelado detalles de su romance y ha expresado la admiración que siente por su pareja.

Édgar Bahena conoció a Kate durante las grabaciones de una producción. Desde entonces, ambos han compaginado su vida en pareja con su pasión por el cine, compartiendo proyectos y demostrando la conexión que existe entre ellos tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Foto: Instagram bahena00

¿Quién es Édgar Bahena, la pareja de Kate del Castillo?

Édgar Bahena nació en 1983 en Cuernavaca, Morelos, y se ha desarrollado profesionalmente en la industria audiovisual como director de fotografía en cine y publicidad. Su formación académica incluye la licenciatura en Artes Visuales, con especialidad en Fotografía y Cine, en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Tiene estudios especializados en Dirección de Fotografía en el prestigioso Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y una Maestría en Cinematografía Digital por The London Film School en el Reino Unido.

Con una trayectoria de más de 15 años en el ámbito del cine y la publicidad, Bahena forma parte de la Asociación Mexicana de Cineastas en Cinematografía (AMC).

A lo largo de su carrera ha participado en producciones cinematográficas y televisivas, consolidando una trayectoria que abarca distintos formatos y géneros. Entre los proyectos en los que ha trabajado se encuentran las series La Guzmán (2019), Los elegidos (2019), Tres milagros (2018), Herederos por accidente (2020) y Pacientes (2012).

Foto: Instagram bahena00

Su experiencia también incluye trabajos presentados en festivales cinematográficos. En 2006 participó con el documental Líbranos del mal en encuentros como DocsDF y el Festival de la Memoria, Documental Iberoamericano, celebrado en Cuernavaca.

Su cortometraje de ficción Olvidarte nunca (2008) llegó a espacios como el Festival Internacional de Cine de Morelia, el Festival Internacional de Cine de Huesca, en España, y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

En los últimos años, Bahena también ha incursionado en el ámbito de la dirección cinematográfica. Entre sus trabajos destaca el cortometraje El viaje de Luciano, que fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). La producción reúne en su elenco a Kate del Castillo, José Ángel Bichir y Paulette Hernández.

¿Cómo comenzó el romance entre Kate del Castillo y Édgar Bahena?

De acuerdo con versiones sobre la historia de la pareja, Kate del Castillo y Édgar Bahena coincidieron por primera vez durante el rodaje de la primera temporada de La Reina del Sur, en 2011.

Sin embargo, el romance habría surgido años después, cuando volvieron a coincidir durante la producción de la tercera temporada de la serie, filmada en 2021, por lo que llevan más de 4 años de noviazgo

Foto: Instagram bahena00

Desde entonces, ambos han mantenido su relación con discreción y han compartido una afinidad profesional que les ha permitido colaborar en proyectos relacionados con el cine.

En octubre de 2023, la actriz dedicó un mensaje romántico a Bahena con motivo de su cumpleaños y celebró el tiempo que llevaban juntos. Desde entonces, su relación ha continuado siendo parte de los pocos aspectos de su vida privada que Kate comparte ocasionalmente con sus seguidores.