Kate del Castillo rompe en llanto al despedirse de Teresa Mendoza tras final de ‘La reina del sur’

Kate del Castillo cerró una de las etapas más importantes de su carrera con una mezcla de nostalgia, satisfacción y cansancio. La actriz mexicana terminó en Colombia las grabaciones de la cuarta temporada de La reina del sur, producción en la que durante años ha dado vida a Teresa Mendoza.

Desde el lugar que se convirtió en su hogar durante las distintas temporadas de la superserie de Telemundo, Kate compartió con sus seguidores un mensaje en el que dejó ver lo difícil que fue poner punto final a esta historia. La emoción fue tal que la actriz terminó entre lágrimas mientras hablaba sobre todo lo que ha significado este personaje para ella.

Foto: Instagram Kate del Castillo

¿Qué dijo Kate del Castillo al terminar las grabaciones?

A través de un video publicado en sus redes sociales, la actriz explicó que se encontraba viviendo un momento especialmente emotivo tras finalizar su participación en la cuarta temporada.

Quiero pedir una disculpa de antemano si me pongo sentimental, pero ha sido un día increíble, lleno de emociones. Estoy hoy terminando la cuarta temporada de La reina del sur, estoy de regreso en el departamento que me ha acogido durante varias temporadas aquí en Colombia, que es ya parte de mí, ya me siento colombiana”, comenzó diciendo.

Kate reconoció que interpretar a Teresa Mendoza ha sido una experiencia especialmente significativa dentro de su trayectoria.

Foto: Telemundo

“Son muchas emociones porque es difícil como actriz encontrar un personaje tan gratificante, tan hermoso, tan lleno de contradicciones, una antiheroína en todos los sentidos”, señaló.¿A quiénes agradeció Kate por hacer posible ‘La reina del sur’?

Son muchas emociones porque es difícil como actriz encontrar un personaje tan gratificante, tan hermoso, tan lleno de contradicciones, una antiheroína en todos los sentidos”, señaló.

En medio de la nostalgia, la actriz dedicó palabras de agradecimiento a quienes han formado parte de la producción desde sus primeras temporadas. Uno de los primeros reconocimientos fue para el escritor Arturo Pérez-Reverte, creador de Teresa Mendoza.

Gracias Arturo Pérez Reverte porque tú creaste este personaje y tú diste el sí y tu bendición para que yo interpretara a uno de tus personajes favoritos, Teresa Mendoza, así que gracias Arturo por escribir algo tan hermoso; espero haber llegado al nivel”, expresó.

Captura de pantalla.

La intérprete también destacó el respaldo que recibió de Telemundo a lo largo de este proyecto y reconoció el trabajo de los directores y de los actores que participaron en la superserie.

Los que han pasado por aquí creo que saben que nos hacemos familia, es un elenco hermoso de actores increíbles. A cada uno de ustedes les he aprendido millones de cosas y me han hecho mejor persona y mejor actriz, así que gracias a cada uno de ustedes”, expresó.

La despedida también estuvo dedicada a quienes han seguido las aventuras de Teresa Mendoza durante todos estos años. Para Kate, el público ha sido una pieza fundamental en el éxito de la producción.

Lo que me da más coraje es que ya nadie más me va a volver a decir mi reina”, comentó tratando de contener las lágrimas.

La actriz explicó que su emoción era resultado de distintos sentimientos acumulados después de concluir un proyecto de esta magnitud.

Perdón que esté tan sentimental, pero son lágrimas de gusto, de nostalgia, de cansancio también; estamos muy cansados, pero quería decirles que así son las cosas cuando uno termina y que sin ustedes esto no se hubiera hecho posible. Gracias por seguir a La reina. Espero que esta temporada les llegue al corazón como yo disfruté cada uno de mis llamados”, señaló.¿La cuarta temporada será el final de ‘La reina del sur’?

La despedida de Kate adquiere un significado especial debido a que la cuarta temporada ha sido presentada como la última entrega de la historia protagonizada por Teresa Mendoza. La propia actriz confirmó este cierre al compartir en Instagram el mensaje: “#LRDS4 la temporada final”.

Aunque todavía falta que la nueva temporada llegue a la pantalla, el rodaje ya concluyó y todo apunta a que los seguidores tendrán que prepararse para decir adiós definitivamente a uno de los personajes más emblemáticos de la carrera de Kate del Castillo.

¿De qué tratará ‘La reina del sur 4’?

La cuarta temporada, cuyo estreno está previsto para 2027, retomará la historia de Teresa Mendoza años después de que lograra establecer una nueva vida en Madrid. En esta etapa, la protagonista disfruta de una aparente tranquilidad junto a su hija Sofía y su inseparable aliado Oleg, además de estar al frente de un exitoso restaurante.

Sin embargo, una tragedia volverá a cambiar el rumbo de su vida y la llevará nuevamente a México. Allí se encontrará con una peligrosa organización criminal relacionada con la crisis del fentanilo.

Teresa tendrá que enfrentarse a nuevos enemigos, corrupción y una red de poder que la obligará a buscar aliados y actuar desde el interior de la organización. Su objetivo será desmantelarla mientras emprende una nueva búsqueda de justicia que pondrá nuevamente a prueba su fortaleza.