El impactante tráiler que muestra a Robert Pattinson en la piel de Chris Hansen en Primetime

A24 presentó el primer tráiler de Primetime, la nueva película protagonizada por Robert Pattinson, quien deja atrás sus papeles más recientes para interpretar a Chris Hansen, el periodista que se hizo conocido en Estados Unidos por conducir el programa To Catch a Predator.

El avance ofrece un primer vistazo al thriller dirigido por Lance Oppenheim, que llegará a los cines en septiembre 2026. El tráiler adelanta una historia inspirada en hechos reales y centrada en uno de los programas más polémicos de la televisión estadounidense.

Robert Pattinson interpreta a Chris Hansen en la película Primetime. A24

Tráiler de Primetime presenta a Robert Pattinson como Chris Hansen

Con poco más de dos minutos de duración, el primer avance de Primetime sitúa al espectador en 2006, cuando To Catch a Predator atravesaba su momento de mayor popularidad.

Las imágenes muestran a Robert Pattinson convertido en Chris Hansen mientras dirige varios operativos para confrontar a hombres que creían acudir a encuentros con menores de edad, sin saber que formaban parte de una investigación televisiva.

Sin revelar demasiado de la historia, el tráiler deja ver que la película no solo seguirá esos operativos, sino que también explorará el impacto que el programa tuvo en los medios y las decisiones que marcaron su trayectoria.

La producción toma como punto de partida uno de los momentos más importantes de la carrera del periodista, aunque no se presenta como una biografía tradicional.

Reproducir A24 lanzó el primer tráiler de Primetime, su nuevo thriller criminal.

¿De qué trata Primetime?

La película está ambientada en 2006 y sigue a Chris Hansen durante una etapa decisiva de To Catch a Predator, el programa que documentaba investigaciones sobre personas acusadas de intentar contactar a menores de edad a través de internet.

Según la sinopsis oficial, la historia acompaña al periodista mientras prepara una emisión que podría cambiar el rumbo del programa y de su carrera.

Primetime aborda temas como el papel de la televisión en las investigaciones criminales, la presión por conseguir audiencia y las consecuencias que puede tener convertir casos reales en contenido para millones de espectadores.

La cinta está inspirada en el reportaje Tonight on Dateline, This Man Will Die, publicado por Esquire en 2007, aunque sus responsables han señalado que no busca contar la vida completa de Hansen.

El nuevo tráiler muestra la transformación de Robert Pattinson. A24

¿Cuál es el elenco de Primetime?

Además de Robert Pattinson, la película cuenta con un reparto integrado por Merritt Wever, Skyler Gisondo, Bokeem Woodbine y Matthew Maher.

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Phoebe Bridgers, quien debuta como actriz en un largometraje con este proyecto.

Pattinson también participa detrás de cámaras como uno de los productores de la cinta, junto con Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Brighton McCloskey, Lars Knudsen y Tyler Campellone.

La producción corre a cargo de A24, estudio responsable de películas como Everything Everywhere All at Once, Hereditary, The Whale y Past Lives.

Primetime está inspirada en una historia real ocurrida en Estados Unidos. A24

Cuándo se estrena la nueva película de Robert Pattinson

Antes de llegar a los cines, Primetime tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde competirá junto a otras producciones que buscan destacar durante la temporada de premios.

Después de su paso por el festival, la película llegará exclusivamente a salas de cine el próximo 25 de septiembre.