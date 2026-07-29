¿Quién es Benny Safdie, el actor más taquillero de lo que va 2026?

Josh Safdie ha ganado fuerza en Hollywood durante los últimos meses. Después de construir una carrera en el cine independiente, el director estadounidense vive uno de los mejores momentos de su trayectoria gracias al reconocimiento de la crítica.

Aunque durante mucho tiempo fue conocido por formar parte de los Safdie Brothers, el cineasta ahora también comienza a destacar por sus proyectos en solitario. Su trabajo detrás de Marty Supreme y sus recientes participaciones como actor lo han colocado entre las figuras más comentadas de la industria.

Josh Safdie es uno de los directores más destacados del cine estadounidense actual. IG bowedtie

¿Quién es Josh Safdie?

Joshua Henry Safdie nació el 3 de abril de 1984 en Nueva York, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 41 años.

Desde el inicio de su carrera se ha desempeñado como director, guionista, productor y editor, aunque con el paso del tiempo también ha incursionado como actor.

Gran parte de su reconocimiento llegó gracias a las películas que realizó junto a su hermano menor, Benny Safdie, con quien formó el dúo creativo conocido como los Safdie Brothers.

Su estilo se caracteriza por contar historias con un ritmo intenso, personajes complejos y situaciones que mantienen la tensión durante casi toda la película. Esa identidad ha convertido a sus producciones en referentes del cine independiente de la última década.

El cineasta alcanzó reconocimiento con películas como Good Time y Uncut Gems. Grosby

De los Safdie Brothers al reconocimiento en solitario

Antes de dirigir proyectos propios, Josh Safdie desarrolló gran parte de su carrera junto a Benny.

Entre las películas más importantes que realizaron juntos destacan Daddy Longlegs, Go Get Some Rosemary, Heaven Knows What, Good Time y Uncut Gems, esta última protagonizada por Adam Sandler y considerada una de las cintas más exitosas del dúo.

Gracias a estos trabajos, los hermanos comenzaron a llamar la atención de grandes estudios y actores de Hollywood, consolidándose como dos de los directores más interesantes del cine estadounidense contemporáneo.

Sin embargo, la carrera de Josh dio un nuevo paso con Marty Supreme, su primera película dirigida en solitario.

El proyecto recibió una gran respuesta por parte de la crítica y le permitió obtener una nominación como Mejor Director en los Premios Oscar 2026, un reconocimiento que marcó un nuevo capítulo en su trayectoria.

Josh Safdie también triunfa como actor

Además de dirigir, Josh Safdie ha tenido un año destacado frente a las cámaras.

En la película animada Súper Mario Galaxy: La Película, prestó su voz al personaje de Bowser Jr., una producción que logró superar los mil millones de dólares en taquilla mundial y se convirtió en uno de los mayores éxitos cinematográficos del año.

Poco después apareció en La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, donde interpretó al rey Agamenón, uno de los personajes más importantes de la mitología griega.

Gracias a estos dos proyectos, Safdie ha formado parte de algunas de las producciones con mejor desempeño en la taquilla internacional durante este año.

Josh Safdie comenzó su carrera junto a su hermano Benny Safdie. IG bowedtie

La vida personal de Josh Safdie

Fuera de los sets de filmación, Josh Safdie mantiene un perfil discreto.

Está casado con la productora de cine Sara Rossein, con quien tiene dos hijos. La pareja ha preferido mantener su vida familiar lejos de los reflectores, por lo que existen pocos detalles públicos sobre sus hijos.

En cuanto a su formación, estudió Comunicación y Cine en la Boston University College of Communication, donde comenzó a desarrollar las herramientas que más tarde definirían su carrera como cineasta.

Desde 2007 ha trabajado de manera constante dentro de la industria del cine como director, guionista, productor y editor, participando tanto en proyectos independientes como en producciones de gran presupuesto.