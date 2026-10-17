'High Noon': Blondie anuncia su esperado regreso discográfico para 2027

No hay plazo que no se cumple, ni deuda que no se pague. Eso es exactamente lo que Blondie está haciendo con sus fans, pagando sus deudas ya que después de que en 2017 lanzaran el disco Pollinator, por fin la banda neoyorquina estrenará nuevo álbum.

Será el próximo 26 de febrero cuando Debbie Harry, Chris Stein y compañía estrenen el disco número 12 de la banda. Bajo el nombre de High Noon, Blondie está lista para comenzar una nueva etapa en donde el rock & roll y el punk conviven con la música dance y los ritmos latinos.

Este álbum es el Blondie de siempre: una amalgama de todas nuestras diversas influencias y épocas, transformada en algo nuevo. Es una música arraigada en el presente, moldeada por quiénes somos y cómo vivimos hoy en día”, describió Debbie.

Con colaboraciones de Johnny Marr, Glen Matlock, Zach Condon —de Beirut—, Jess Wolfe y Holly Lae, además de las últimas grabaciones del cofundador y baterista de la banda, Clem Burke, quien falleció en 2025 tras una batalla contra el cáncer, Blondie plasma su hoy a lo largo de 13 canciones que dan forma a este nuevo disco que ya se encuentra disponible en preventa.

Blondie lanza probada de lo que se viene

Pero antes de que High Noon llegue vea la luz del mundo digital, Blondie le dio una probadita a sus fans de lo que se viene. El 15 de octubre la banda estrenó Spectral Eyes, el primer sencillo de esta nueva producción compuesto por Marr, quien también participa tocando la guitarra.

El tema está lleno de características melodías vocales de Debbie, incandescentes riffs de guitarra y un estribillo hipnótico, que sin duda hace recordar ese sonido de Blondie que los llevó a la fama mundial.

Ha sido un viaje largo y extraño, y de alguna manera aquí estamos con otro álbum de Blondie. No sé qué demonios se supone que debo decir en este momento, excepto que estamos increíblemente agradecidos por todo su apoyo a lo largo de los años”, señaló Stein.

Portada de High Noon, el disco número 12 de Blondie que llega al mercado el 26 de febrero blondie.net

High Noon es el primer lanzamiento nuevo de los íconos del punk desde que publicaron una reedición de No Exit el año pasado, el disco que marcó su regreso después de una pausa de 17 años y que contenía el éxito número uno Maria.

La reedición vio el disco prensado en vinilo por primera vez, llegó con una portada actualizada del artista y director Rob Roth –quien también diseñó la imagen visual de High Noon– e incluyó el tema Hot Shot, que hasta ese momento solo estaba disponible en Japón.