Jesús en Imagen Televisión, una serie que le cambió la vida al protagonista, le dio paz y amor

Con la vida de Jesús antes de convertirse en el personaje histórico que se conoce, la serie Jesús llega para contarle a la gente su vida con un total apego a la historia bíblica, pero añadiendo tramas de ficción para lograr el codiciado drama televisivo. Protagonizada por Dudu Azevedo, Mayana Moura y Day Mesquita, esta producción brasileña llega a la pantalla de Imagen Televisión hoy a las 19:00 horas por el canal 3.1.

La serie, escrita por Paula Richard y dirigida por Edgard Miranda, mostrará pasajes poco conocidos y profundizará las historias de los personajes que convivieron con Él, a la vez que transmite la sensación de lo que representaba vivir en aquella época.

Dudu Azevedo, el actor originario de Río de Janeiro, interpreta a Jesús de Nazaret, la figura central del cristianismo, considerado el hijo de Dios, quien se encarga de difundir el amor y el respeto entre los pueblos y termina siendo perseguido.

Para el actor, quien al momento de realizar la serie tenía 40 años, darle vida a Jesús le cambió la vida, ya que fue un parteaguas en su carrera artística, catapultándolo a la televisión internacional cuando Record TV y Casablanca, las productoras, comenzaron a vender el proyecto a otros países.

La representación se hizo lo más humana y respetuoso posible. EDU MORAES

Este fue el desafío más grande de mi carrera: intentar aproximarme al personaje. La verdad, no puedo decir que tengo una religión, pero siento que ahora Jesús es más importante en mis creencias. Fue el más importante de todos los hombres, su amor no tenía medida”, declaró Dudu a medios brasileños en 2018 cuando se estrenó la serie en el país sudamericano.

Como todos, conocía la historia de Jesús, pero después de haberlo interpretado la entiendo más cabalmente. Fue el más importante de todos los hombres, el más notable, dotado de virtudes y de un amor inigualable. ¿Cómo iba a interpretar a alguien así? Intenté buscar en mí, conocer al Jesús que me habita, creer en él y buscar toda la verdad posible sobre lo que creo. E intenté compatibilizar esa creencia propia con lo que cuentan las Escrituras para lograr transmitir su gracia, empatía y carisma”, señaló el actor un año después al diario argentino La Nación.

La superproducción de Jesús fue una de las más demandantes, millonarias y especiales que Record TV ha hecho en su existencia, ya que las locaciones donde se llevó a cabo la filmación se encuentran en Marruecos y Brasil, a donde elenco y staff viajaron de manera constante para poder dar vida a esta historia donde Jesús está acompañado por sus 12 discípulos, sus padres, María y José, y María Magdalena.

Trabajamos durante 10 meses y eran jornadas que llevaban entre 12 y 14 horas diarias, seis días a la semana y sólo descansábamos uno. Dos meses después de que empezamos nació mi hijo y fui padre. El poco tiempo que estaba en casa quería aprovecharlo para estar con mi hijo, a pesar de que tenía mucho texto para recordar para el día siguiente. Era un volumen enorme de trabajo y necesitaba estar concentrado, conectado. No fue fácil, fue una dura batalla en todo el curso de la historia”, recordó el brasileño en una entrevista para Confrontados.

A lo largo de 193 capítulos, Jesús cuenta y recorre la historia del mesías, sus encuentros con los personajes bíblicos, sus tentaciones y sus crisis existenciales, llevando al público a un viaje histórico.

Los soldados romanos también lucieron vestuarios muy cercanos a los que se habrían forjado en tiempos de Jesucristo. EDU MORAES

La serie comienza antes del nacimiento de Jesús, mostrando la opresión del pueblo judío bajo el Imperio Romano, el anuncio del ángel a María y los años de juventud de Jesús en Nazaret hasta llegar a su vida adulta, donde comienza con su ministerio público, centrándose en sus milagros, las parábolas, la elección de sus 12 apóstoles y cómo su mensaje de amor y perdón choca contra la hipocresía de los líderes religiosos de la época.

También aborda con gran realismo sus últimos días en Jerusalén, la traición de Judas, el juicio, la crucifixión y su posterior resurrección, dándole un enfoque humano, mostrando a un Jesús cercano, un hombre que siente dolor, alegría y compasión por los marginados, además de que explora las vidas y los conflictos de personajes como María Magdalena, Barrabás, Poncio Pilato y el rey Herodes Antipas.