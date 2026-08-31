Anthony Hopkins sobre su nuevo disco: "A mis 88 años, comprendo que nadie escapa de la muerte"

LONDRES.– El actor británico Anthony Hopkins, ganador del Oscar, es ampliamente respetado por sus brillantes interpretaciones de figuras que van desde Pablo Picasso hasta Alfred Hitchcock, el Papa Benedicto XVI y Richard Nixon, y temido por su papel como el asesino psicópata Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes.

Ahora, a sus 88 años, Hopkins se gana de nuevo nuestro respeto en una faceta artística completamente distinta: como compositor de música clásica. El actor revela toda una vida de creación musical en su nuevo álbum, Life is a Dream (La vida es un sueño).

La música fue mi primer deseo, mi primer anhelo”, afirmó Hopkins, quien ha compuesto música durante toda su vida. “Algunas de estas piezas han vivido conmigo durante décadas”.

Su álbum, ya disponible en plataformas de streaming y compuesto por 12 temas, cumple un sueño de toda la vida, asegura Hopkins. Aprendió a tocar el piano de niño y a componer cuando era joven.

Me concedieron una beca de actuación en el Cardiff College of Music and Drama y el resto es historia. Ralph Waldo Emerson, el gran filosofo estadunidense, creía que la música y el arte eran caminos hacia Dios y la forma de conectar con los espíritus humanos, él no sabía que conmover un alma era hacerlo con todas”, dijo para Apple Music.

El actor tuvo una experiencia gratificante durante las grabaciones. Decca Classics

Para la grabación, trabajó con músicos de renombre y agradeció especialmente al galardonado director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. Con la “elegante precisión de su batuta, transformó cada nota con un significado profundo e indeleble”, expresó la estrella de Hollywood.

Junto a Dudamel, la Orquesta Filarmonía de Londres y figuras como el pianista argentino Sergio Tiempo y el violonchelista venezolano Gregorio Nieto, grabó el álbum en abril en el Alexandra Palace de Londres. Y terminó por ser un mensaje fuerte, donde varios de sus pensamientos actuales están vertidos en forma sonora.

La música es transformadora, a mis 88 años comprendo que nadie puede escapar de la muerte, así que la temática de 1947 Suite es que la vida es una larga despedida llena de asombro y perdón. En Stella Aria le digo gola, mi amor; adios, mi amor (a mi esposa)”, agregó el veterano.

La mujer de su vida, por cierto, es cómplice dentro de este álbum, pues ella se encargó de recuperar partituras guardadas en su casa desde que empezó el año 2000 y con ellas se inicio el proceso instrumental.

El sentimiento detrás del álbum no sólo habla de sus días actuales, sino un poco de su historia de vida. Recordó que a los siete años, Muriel, su madre, le compró un piano, le pagó las clases para aprender a tocarlo y estuvo rodeado de arte la mayor parte de su infancia y juventud. Sin embargo, se denomina autodidacta. Aprendió más por su cuenta con solo tomar como guia las enseñanzas de sus profesores.

Life is a Dream muestra toda la amplitud del virtuosismo de Hopkins, su pasión de toda la vida por la música clásica y lo que le conmueve a nivel personal. En videos cortos de las grabaciones se ve a un Hopkins visiblemente conmovido mientras escucha; por momentos levanta los brazos con entusiasmo y en otros aplaude con fervor.

Así es la portada del disco que ya puedes escuchar en plataformas. Decca Classics

Algunas de sus composiciones reflejan recuerdos de infancia en su Gales natal, donde creció en una familia de panaderos. Hopkins nació en 1937 en Margam, un suburbio de Port Talbot. La enérgica composición My Fatherland (Mi patria) está inspirada en canciones folclóricas galesas. En el libreto del álbum revela que quería honrar sus “humildes comienzos” como hijo de un panadero y las melodías sencillas pero profundas de su tierra natal.

Debo aceptar que me invade la emoción cada vez que escucho esas melodías sencillas profundas”, se sinceró para la plataforma.

Margam, una pieza melancólica que cuenta con Sergio Tiempo al piano, es una oda a los padres de Hopkins y una reflexión sobre su infancia “idílica”.

La nostálgica Bracken Road también lo traslada a su adolescencia. Cuando era un joven actor en el Liverpool Playhouse en 1963, compuso esta balada en un piano antes de que comenzaran los ensayos teatrales. Ahora ha grabado esta elegante pieza con piano y orquesta.

También compuso la versión original de And the Waltz Goes On (Y el vals continúa) cuando era estudiante de arte dramático, y se la envió al violinista estrella holandés André Rieu 40 años después. Rieu realizó inmediatamente una grabación del tema con su orquesta, relata Hopkins.

El actor siempre ha tocado piano gracias a un regalo de su madre. Instagram de Anthony Hopkins

El actor se inspiró en su querida sobrina para escribir el tema de suave melodía Tara, que compuso este mismo año. The Plaza es una composición vibrante que rinde homenaje a un antiguo cine donde, siendo adolescente, Hopkins descubrió su pasión por el séptimo arte.

Me he inspirado en los musicales, en los grandes wésterns clásicos y en la banda sonora de mi película favorita de todos los tiempos, Candilejas de Charlie Chaplin”, señala.

No es la primera vez que Hopkins publica música. En 1986 lanzó el tema de amor Distant Star como sencillo; escribió la banda sonora de su debut como director en August (1996); y en 2012 editó el álbum Composer con sus propias composiciones.

De la mano latina

La estrella de El silencio de los inocentes confío plenamente en Dudamel para la orquestación del disco, porque “con la elegante precisión de su batuta, el maestro transformó cada nota dotándola de un significado imborrable y creando un paisaje sonoro que invita a sentir e imaginar algo profundamente personal”, apuntó para Apple Music.

Cabe destacar que últimamente, el director venezolano ha trabajado muy arduamente por llevar la música clásica a terreno mainstream y demostrar que las composiciones son para cualquier generación, tal y como lo hizo en su set en el pasado festival Coachella y el evento que realizó para ayudar a los venezolanos la semana pasada.

Junto al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. Decca Classics

Sir Anthony Hopkins es uno de esos artistas excepcionales cuya voz creativa trasciende cualquier medio en particular. La misma profundidad de imaginación, humanidad y verdad emocional que ha definido su extraordinaria trayectoria en el teatro y el cine está presente en su música. Al escuchar sus composiciones, me cautivan su belleza, su maestría artesanal y esa inconfundible sensación de asombro que las anima.

“Anthony aborda la música con el corazón de un narrador y el instinto de un poeta, creando universos sonoros que son, a la vez, profundamente personales y de resonancia universal. Ha sido un privilegio colaborar con él en esta grabación junto a mis amigos Gregorio Nieto, Sergio Tiempo y la Philharmonia Orchestra, y contribuir a dar vida a la voz musical de un artista cuya creatividad no conoce límites”, explica Dudamel en información compartida en su página oficial.

Una extensa carrera en Hollywood

Hopkins, que viaja constantemente entre su país natal y California desde la década de 1970, ha aparecido en más de 100 películas y producciones televisivas a lo largo de su extensa carrera, y ha ganado dos premios Oscar.

Se llevó el primero por su escalofriante papel en el thriller psicológico El silencio de los inocentes (1992), y el segundo en 2021 por el drama El padre, donde interpreta a un hombre orgulloso y terco que sucumbe lentamente a la demencia. Hopkins tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram, donde, incluso a su edad, publica dinámicos videos bailando y fragmentos de él tocando el piano.

“Toda mi vida es un sueño”, escribió la estrella en la plataforma de redes sociales en julio, cuando se anunció el lanzamiento de Life is a Dream. “Firmar con Decca Records es el honor de mi vida”.