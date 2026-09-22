¿De qué trata ‘Wonka: El boleto dorado’? El insólito reality de Netflix que promete revolucionar la TV

La fábrica de chocolate de Willy Wonka vuelve a abrir sus puertas, pero esta vez no para contar otra película. Netflix tomó el universo creado por Roald Dahl y lo convirtió en una competencia donde entrar apenas representa el comienzo.

¿Qué es Wonka: El boleto dorado de Netflix?

Wonka: El boleto dorado es un reality de competencia inspirado en Charlie y la fábrica de chocolate, novela publicada por Roald Dahl en 1964, y en elementos de la película de 1971 protagonizada por Gene Wilder como Willy Wonka.

La producción traslada a personas reales a una versión de la famosa fábrica para enfrentarlas a juegos, pruebas y tentaciones.

Netflix describe el formato como un experimento social en el que la capacidad física importa, pero también entran en juego las decisiones y la estrategia.

El punto de partida recupera una de las ideas más conocidas de la historia original. Doce personas reciben un boleto dorado que les permite atravesar las puertas de la fábrica, aunque ninguna entra sola. Cada participante puede seleccionar a alguien para acompañarlo durante la experiencia.

Eso eleva el número a 24 personas dentro de la competencia, divididas en 12 parejas con vínculos diferentes. Entre ellas hay familiares, amigos y parejas que deberán trabajar juntas mientras avanzan por las distintas áreas preparadas para el programa.

La selección también mantuvo parte del juego de los boletos dorados. De acuerdo con la showrunner Alison Holloway, los aspirantes recibieron una barra de chocolate sin saber si al abrirla encontrarían uno de los pases que les permitirían participar.

Wonka: El boleto dorado lleva el universo de la fábrica de chocolate a un reality de Netflix. Netflix

¿Cómo funciona Wonka: El boleto dorado?

Conseguir el boleto no garantiza permanecer en la fábrica. Una vez dentro, los concursantes de Wonka: El boleto dorado deben superar desafíos pensados para poner a prueba diferentes habilidades y su comportamiento bajo presión.

Las pruebas no siguen únicamente la fórmula de una competencia física. La producción adelantó que los jugadores tendrán que adaptarse a situaciones inesperadas y superar juegos que pondrán a prueba sus capacidades físicas, mentales y sus decisiones mientras recorren la fábrica.

También existen tentaciones que pueden alterar la forma en que avanza cada participante. Ese componente recupera parte de la lógica de Charlie y la fábrica de chocolate, donde las decisiones de los visitantes terminaban siendo tan importantes como haber conseguido el boleto.

La presencia de un acompañante añade otra variable. Los responsables del programa buscaron que las dos personas de cada dupla tuvieran peso dentro de la competencia, por lo que quienes ingresan junto al dueño del boleto no funcionan simplemente como invitados.

Esto permite que las relaciones también formen parte del juego. Las parejas tendrán que tomar decisiones mientras avanzan por un escenario construido para ser impredecible, con la posibilidad de que la presión afecte la manera en que colaboran o enfrentan cada desafío.

Al final habrá un solo ganador, quien recibirá lo que Netflix promociona como un suministro de dinero de por vida. La plataforma presenta el premio como una cantidad capaz de cambiar la vida del vencedor, aunque en sus adelantos oficiales no detalla públicamente una cifra total única.

La fábrica de Wonka será el escenario de las pruebas y eliminaciones del nuevo reality de Netflix. Netflix

Wonka: El boleto dorado recupera la voz de Gene Wilder

La conexión con la película de 1971 irá más allá de los escenarios y los Oompa Loompas. El programa utilizará una recreación de la voz de Gene Wilder, quien interpretó a Willy Wonka en aquella adaptación y murió en 2016.

La recreación se realizó con inteligencia artificial y contó con autorización del patrimonio del actor. Reuters reportó que Netflix trabajó con ElevenLabs para recuperar la voz de Wilder dentro del nuevo programa.

También habrá un vínculo directo con el elenco de la cinta. Rusty Goffe, quien apareció como uno de los Oompa Loompas en Willy Wonka y la fábrica de chocolate, regresará al personaje más de cinco décadas después.

La fábrica de Wonka recibe a los concursantes que competirán por un premio de dinero de por vida. Netflix

¿Cuándo se estrena Wonka: El boleto dorado en Netflix?

Wonka: El boleto dorado se estrena el 23 de septiembre de 2026 en Netflix. La plataforma programó posteriormente una final dividida en dos partes para el 30 de septiembre, por lo que la competencia resolverá a su ganador una semana después de su lanzamiento.