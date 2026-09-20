¿De qué trata ‘Ella era bonita’? El k-drama que inspira ‘Cuando fui bonita’

El fenómeno de los k-dramas ha conquistado al público latinoamericano, por eso no es casualidad que ahora veamos remakes adaptados a la audiencia mexicana. En este caso, es el turno de Cuando fui bonita, la telenovela inspirada en el dorama Ella era bonita.

¿De qué trata la historia original Ella era bonita? Se trata de uno de los dramas coreanos románticos más queridos; con el título internacional She Was Pretty, se convirtió en un clásico instantáneo desde su emisión original en 2015, conquistando no solo los índices de audiencia en su país de origen, sino también ganando millones de fanáticos en todo el mundo.

Su premisa sobre las apariencias físicas, el reencuentro de los amores de la infancia, la autoestima y la superación personal resonó tan profundamente que pronto se transformó en un objeto del deseo para ser adaptado en múltiples países.

Ella era bonita MBC

¿De qué trata el k-drama Ella era bonita?

Ella era bonita es una comedia romántica que aborda con humor y sensibilidad cómo los estándares de belleza y la presión social influyen en la percepción que las personas tienen de sí mismas.

La trama sigue las vidas cruzadas de dos amigos de la infancia que toman caminos opuestos a lo largo del tiempo, solo para reencontrarse años después en circunstancias particulares dentro del exigente mundo laboral.

Durante su niñez, Kim Hye-jin lo tenía todo: provenía de una familia adinerada, poseía una belleza admirada por todos y gozaba de una gran popularidad escolar. En esa misma época entabló una amistad entrañable con Ji Sung-joon, un niño tímido, con sobrepeso y con una autoestima frágil que solía ser objeto de burlas.

Hye-jin se convirtió en su protectora y en su primer gran amor antes de que Sung-joon tuviera que mudarse al extranjero con su familia.

Sin embargo, el destino dio un giro drástico con el paso de los años. La familia de Hye-jin cayó en la bancarrota y, al llegar a la etapa adulta, la joven heredó los rasgos físicos distintivos del lado de la familia de su padre (cabello rizado y enredado, así como pecas marcadas en las mejillas), perdiendo la apariencia radiante que solía caracterizarla.

Por el contrario, Sung-joon atravesó una impresionante transformación física al crecer, convirtiéndose en un joven sumamente atractivo, elegante y en un exitoso editor de revistas.

Cuando Sung-joon regresa a Corea del Sur como el exigente subdirector de la prestigiosa revista de moda The Most, decide contactar a su querida amiga de la infancia para reencontrarse.

Llena de ilusión pero paralizada por la inseguridad al comparar su aspecto actual con la radiante imagen del pasado, Hye-jin entra en pánico en la cita y se da cuenta de que Sung-joon no la reconoce físicamente al pasar a su lado.

Incapaz de romper la ilusión de su amigo de la infancia, Hye-jin convence a su hermosa y sofisticada compañera de departamento, Min Ha-ri, para que se haga pasar por ella durante la cita y termine la relación amablemente diciendo que se irá a estudiar al extranjero.

Lo que parecía un plan sencillo se salta de control cuando Hye-jin logra conseguir un empleo en la revista The Most, descubriendo horrorizada que su nuevo y estricto jefe es el propio Ji Sung-joon.

A partir de ese momento, la joven debe ocultar su verdadera identidad en el trabajo mientras soporta los reprimendas de su amor de la infancia, mientras su amiga Ha-ri empieza a desarrollar sentimientos reales por Sung-joon.

Ella era bonita MBC

¿Quién es el elenco original?

Hwang Jung-eum es la actriz protagonista de Ella era bonita; es reconocida por ser una de las reinas indiscutibles de la comedia romántica en Corea del Sur. El protagonista masculino es Park Seo-joon, uno de los galanes más codiciados de la televisión asiática.

Go Joon-hee dio vida a la deslumbrante mejor amiga de la protagonista. Mientras que el integrante de la agrupación de K-pop Super Junior, Choi Si-won, se robó el show en el papel del editor sénior Kim Shin-hyuk.

Ella era bonita inspira remakes internacionales

Debido al éxito que fue el k-drama, Ella era bonita fue comprado no solo para transmitirse en otros países, sino también para adaptarse a otros mercados. Por ejemplo, la historia se estrenó bajo sus propios estándares en China, Turquía, Japón y Tailandia.

She was pretty MBC

¿Qué se sabe de Cuando fui bonita, el remake mexicano de Ella era bonita?

La televisión mexicana prepara su propia versión de este popular k-drama bajo el título oficial de Cuando fui bonita. Hasta donde se sabe, la trama conserva los elementos fundamentales que hicieron famosa a la historia original.

Se seguirán los pasos de la protagonista, una joven de gran corazón y un talento enorme que ha dejado en segundo plano su cuidado personal tras atravesar dificultades económicas y cambios físicos drásticos.

Al reencontrarse con su amor de la infancia, quien regresa triunfante del extranjero convertido en un imponente y exigente ejecutivo de la industria editorial, la protagonista recurre al engaño inocente de pedirle a su amiga más cercana, una mujer sumamente atractiva, que suplante su lugar en la cita.

La comedia estalla cuando la verdadera protagonista termina trabajando codo a codo en la misma oficina que su antiguo amigo, desencadenando una espiral de situaciones disparatadas, malentendidos laborales y un cuadrante amoroso que pondrá a prueba la amistad y el verdadero valor de la belleza interior.

Los protagonistas de Cuando fui bonita son los actores Geraldine Galván y Daniel Gama Moreno y podrá verse en televisión a partir del 28 de septiembre en canal 5.